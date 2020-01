Juiz duvida da legitimidade da conduta do chefe de gabinete de Azeredo Lopes

Mais do que uma vez, ao longo de quase cinco horas de interrogatório na fase instrutória do processo de Tancos, o juiz Carlos Alexandre sugeriu esta terça-feira que na conduta do ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes​, em vários momentos, a linha entre o que era legítimo e ilegítimo tinha sido muito ténue. E isto na forma como o próprio general e braço-direito do ex-ministro da Defesa descreveu as circunstâncias em que se viu envolvido neste caso.

