IPSS indemniza funcionário em 20 mil euros por alegado assédio moral

A Instituição Particular de Segurança Social (IPSS) Novo Futuro, em Algés, Oeiras, vai indemnizar em 20 mil euros um trabalhador que a acusa de assédio moral, que terá ocorrido no âmbito das suas funções no centro de acolhimento de crianças e jovens, em Vila Nova de Gaia. Este foi o resultado do acordo a que a associação e o assistente social chegaram esta terça-feira no Tribunal de Gaia.

Continuar a ler