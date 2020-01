Culto, anarquista e criminoso. Espanhol filho de portuguesa foi preso no Minho

A sua vida dava um filme. Com 52 anos de idade, esteve preso mais de metade da vida. Filho de uma minhota, o espanhol Gabriel Pombo da Silva conta no seu currículo com assaltos a três dezenas de bancos e o homicídio do dono de uma casa de alterne. Foi toda uma carreira dedicada à delinquência mas também ao anarquismo, movimento no qual, segundo as autoridades do país vizinho, tinha um papel de liderança.

Nos últimos meses, este homem que escreveu um livro, e chegou a proferir conferências em universidades de Espanha depois de ter saído da cadeia, resolveu levar uma vida pacata no Minho, com a família. Mas a justiça do lado de lá da fronteira não se esqueceu dele: quer vê-lo outra vez na prisão, para expiar crimes cometidos nos anos 90 – não só o assassinato no bar como também vários casos de extorsão, sequestro, tráfico de drogas e ainda e o assalto a um banco na Galiza.

A Polícia Judiciária anunciou esta terça-feira de manhã a sua detenção na região de Monção, com a colaboração das autoridades espanholas e italianas. Porém, Gabriel Pombo da Silva, que saiu da cadeia há meia dúzia de anos, alega que já pagou todas as suas dívidas à sociedade e recorreu da extradição para o seu país. O Tribunal da Relação de Guimarães tem agora 60 dias para decidir se o liberta, como ele pretende, ou se o entrega a Espanha. Até isso acontecer está preso preventivamente numa cadeia do Norte do país.

Gabriel Pombo da Silva nunca escondeu as suas origens humildes e a dureza dos primeiros anos de vida. Nascido num bairro popular de Vigo nos tempos do franquismo, era ainda pequeno quando rumou com os pais à Alemanha, em busca de uma vida melhor. Foi nesse país que viveu a sua primeira experiência de privação de liberdade, num centro de menores. “Tratavam-nos como se fôssemos gado”, recordou, numa entrevista ao site de informação alternativa Galiza Contrainfo, quando já se encontrava no que designou por “exílio português”.

Foi depois de regressar a Vigo que iniciou as actividades de “expropriação”. Umas vezes actuava sozinho, outras acompanhado. E não descartava a violência, que empregou em vários dos assaltos que fez tanto em Espanha como na Alemanha, e que incluíram troca de tiros com a polícia.

Terá frequentado estudos superiores de Filosofia, interessando-se, entre outros, pelos existencialistas: Jean Paul Sartre, Camus e Simone de Beauvoir. Fala deles numa obra que publicou em 2006, Diário e Ideário de um Delinquente. Gabriel Pombo da Silva integra um movimento denominado Anarquistas Insurrectos. E mesmo depois de se ter escondido no Minho, numa tentativa de escapar à justiça espanhola, nunca deixou de difundir esta ideologia em escritos e manifestos que colocou online, explica em comunicado a polícia deste país: “Apresentava-se como líder deste movimento e incitava aos actos terroristas”. Depois de ter cumprido cadeia em Espanha “realizou conferências por todo o país sobre o movimento insurrecto anarquista”.