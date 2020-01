Cláudia Simões: certidão dos Bombeiros registou-a como “vítima de agressão”

PSP accionou ajuda dizendo que era “queda”. Bombeiros escreveram na certidão — à qual o PÚBLICO teve acesso — que às 21h27 socorreram Cláudia Simões, “vítima de agressão”. Advogados dizem que há 34 minutos entre detenção e chegada à esquadra em que não se sabe o que aconteceu. No sábado está marcada uma manifestação em solidariedade com mulher que acusa PSP de agressão e racismo, com início às 15h, em Lisboa, Porto e Coimbra.