PS acusa Rui Rio de ilegalidade e irresponsabilidade nas medidas para o OE

O lema “fazer no presente para construir o futuro” passou pelos discursos dos intervenientes das jornadas parlamentares do PS, que nesta terça-feira tiveram início em Setúbal. Mas o foco principal foi Rui Rio e a sua proposta de alteração orçamental ao IVA da electricidade. Os socialistas não pouparam nas críticas, em especial Mário Centeno, ministro das Finanças, que considerou a proposta social-democrata “ilegal” e “irresponsável”, levando o PSD a reagir.

Centeno abriu as jornadas com um discurso antes de ser servido o almoço numa quinta na Serra da Arrábida com vista para o mar. Depois de tecer loas ao Orçamento do Estado (OE) para 2020 e de deixar claro que não está disponível para grandes alterações ao documento, virou baterias para Rui Rio. E, como se diz no futebol, entrou a pés juntos.

Lembrou que as propostas de alteração apresentadas são de dois grupos, “ou mais despesa ou menos receita”, e apontou o PSD como exemplo “mais pragmático” neste quadro. “O que o PSD fez ontem foi apresentar dezenas de propostas que ou têm mais despesa, ou têm menos receita. (…) As propostas do PSD agravariam o défice em qualquer coisa como 2,200 milhões de euros”, afirmou.

Centeno salientou que o OE foi apresentado há 42 dias e que só ontem o PSD entregou as suas propostas, acusando ainda os sociais-democratas de “nunca estarem presentes” no debate orçamental o que considerou ser “uma falta de seriedade”. Referindo-se em especial à proposta do PSD para alteração do IVA da electricidade, disse que o partido de Rui Rio “consegue bater todos os partidos na irresponsabilidade”.

“O PSD está numa lógica de ganho político imediato, sacrificando de uma forma muito clara os interesses do país e dos portugueses. (…) O que aconteceu à direita é que lhe foram caindo os dirigentes no período do para além da troika e agora caiu-lhe de vez a máscara da responsabilidade. Nós, hoje, não sabemos de facto com que partido podemos contar”, acrescentou.

O ministro acusou também o PSD de ter apresentado as propostas, “mas não as contas”. “As contas não foram apresentadas porque não são para levar a sério”. Considerou mesmo que a proposta do IVA na electricidade do PSD é “ilegal, porque não cumpre a legislação nacional e comunitária”, e “irresponsável”.

Depois do almoço, Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, e Ana Catarina Mendes, líder da bancada socialista, alinharam pela mesma bitola. Também Cordeiro acha que a proposta do PSD “está ferida de legalidade, porque aplica diferentes taxas a diversos tipos de consumo” e, por isso, diz que o PSD “precisa de esclarecer os portugueses sobre o que fará no caso das compensações que propõe não serem aprovadas”.

Já Ana Catarina Mendes afirmou que os socialistas estarão empenhados contra “coligações negativas”, juntado o PSD ao BE e PCP. “Não nos silenciamos. Nos dias que correm, os radicalismos não podem triunfar nas respostas simplistas a problemas complexos. Ceder, com silêncio ou inércia, significa ser coniventes com retrocessos sociais que não aceitamos”, salientou.

Acusou ainda o PSD de ter apresentado “uma lista de medidas avulso, sem visão estratégica para Portugal”, considerando que proposta sobre a taxa do IVA da electricidade “é não só uma tremenda irresponsabilidade, mas uma medida demagógica e populista”.

Se é ilegal, prove - longe das jornadas do PS, a partir do Parlamento, o PSD deixou este desafio a Mário Centeno criticou a proposta de diferenciar a taxa de IVA cobrada na electricidade consoante se trate de consumidores domésticos ou empresariais. Os sociais-democratas querem baixar a dos primeiros para 6% já em Julho, mantendo a das empresas em 23% e calculam que isso ronde uma perda de receita fiscal na ordem dos 175 milhões de euros no segundo semestre deste ano.

Ora, as contas do ministro das Finanças são diferentes e têm mais algarismos. Centeno diz mesmo que o pacote das propostas do PSD de alteração ao Orçamento (OE2020) implicam um custo de 2,2 mil milhões de euros, enquanto os sociais-democratas continuam a insistir que têm neutralidade orçamental.

“Mário Centeno pensa, do alto da sua arrogância, que decreta o que é legal e ilegal em Portugal e na Europa. Mas Centeno ainda não é dono disto tudo e, por isso, tem que provar as acusações que faz”, apontou o deputado do PSD Duarte Pacheco

Foi isso mesmo que o deputado Duarte Pacheco vincou aos jornalistas, no Parlamento, com críticas a Mário Centeno. De quem disse que tem um “grande nervosismo desde o início da legislatura que o leva a ser cada vez menos rigoroso com os números que apresenta ao país”. Questionado sobre a certeza da legalidade da proposta, o deputado replicou que se o partido “não tivesse a convicção de que é legal não a teria apresentado”. “Ele é que tem que provar [a ilegalidade]. Em Portugal, o princípio vigente é que quem acusa é que prova. Diferenciar o consumo doméstico do empresarial cumpre as leis e as directivas em vigor”, insistiu Duarte Pacheco.

O deputado desafiou também o Governo, e em especial o ministro das Finanças, a mostrar que está de “boa-fé” e a dizer qual a bolsa que tem para o esquema de redução do IVA que comunicou a Bruxelas. Recorreu à ironia para criticar a falta de “rigor” do ministro e disse que esta manhã, ao sair de casa, Centeno pediu um número a uma criança e foi esse que atirou nas jornadas do PS, em Setúbal. com Maria Lopes