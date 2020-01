Ex-MNE Teresa Gouveia nomeada para administração do Conselho Europeu de Relações Internacionais

A antiga ministra dos Negócios Estrangeiros Teresa Gouveia está entre os novos administradores do think tank European Council on Foreign Relations (ECFR), anunciou nesta terça-feira a organização em comunicado enviado à Lusa.

De acordo com a nota, a portuguesa Teresa Gouveia, a antiga eurodeputada holandesa Marietje Schaake e o ex-primeiro-ministro da Finlândia, Alexander Stubb, ingressam no Conselho de Administração do ECFR.

Segundo o comunicado, tanto "a Europa como o mundo estão a passar por mudanças drásticas”.

O ECFR “está a evoluir” e, por isso, também está a renovar a sua administração com o objectivo de “alcançar novos públicos”, refere o documento.

Citada na nota de imprensa, Teresa Gouveia salienta que o ECFR “é uma das organizações mais eficazes e intelectualmente ressonantes que lidam com a Europa e a sua política externa e de segurança”.

“É também uma rede excepcional de europeus engajados em valores e propósitos comuns. Estou muito satisfeita - e honrada - em estar mais envolvida em suas actividades e trabalhar para promover a sua missão”, acrescentou a antiga ministra portuguesa, citada no comunicado.

O ECFR é um grupo de reflexão (think tank) pan-europeu que visa realizar investigações independentes sobre política externa europeia e oferece ainda um espaço de reunião para que os decisores, activistas e influenciadores partilhem ideias.

Com uma rede de escritórios em sete capitais europeias, o ECFR tem mais de 60 funcionários de mais de 25 países diferentes e uma equipa de investigadores associados nos Estados-membros da EU.

“Estamos extremamente satisfeitos com a renovação do Conselho, uma vez que acrescenta novas competências cruciais às discussões do Conselho - desde a imigração até a era digital. Estamos convencidos de que os nossos novos membros do Conselho adicionarão informações valiosas aos nossos novos empreendimentos planeados para 2020”, disse Lykke Friis, copresidente do ECFR, igualmente citada na nota.

O ECFR é uma instituição não-governamental.

