João retrata cães para lhes arranjar uma nova casa

Olham-nos de frente ou com a cabeça tombada para um dos lados, mais curiosos do que desconfiados. Deitam-nos a língua de fora — e desafiam-nos. Todos os cães fotografados por João Azevedo estão à espera de serem adoptados em associações de protecção de animais. Muitas vezes em "sítios minúsculos, desarrumados", sobrelotados, com poucos recursos humanos e materiais. Mas não é isso que importa mostrar ao fotógrafo de Coimbra.

“Eu entro em modo fotógrafo”, diz-nos. Fotografa-os como quem faz retratos. "Vou atrás da essência deles, dos olhos." Com um cenário neutro por trás, de laço ou coleira posta, mostra uma potencial companhia animal, com características próprias (e outras adquiridas depois de abusos ou abandonos). "Uma boa fotografia faz toda a diferença", acredita João que, fora do tempo que voluntaria ao projecto, trabalha profissionalmente com modelos menos irriquietos.

Depois de receber pedidos de outras associações, o objectivo é ir para além de Coimbra, onde por agora se tem concentrado. Desde o início do Be My Friend já foram adoptados 30 dos cães com retratos na conta do Instagram, embora o fotógrafo fuja a estabelecer uma relação directa com o projecto, que inclui um total de quase 180 focinhos. "Ainda no outro dia recebi uma mensagem de um senhor a dizer que gostou das fotografias, foi ao canil e adoptou dois cães... que eu não tinha fotografado."