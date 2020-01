Auschwitz



Este campo de concentração é dos mais horrendos do nazismo, onde se praticaram horrores de humanos sobre outros humanos, onde essencialmente os judeus foram a “raça” a abater.

O mentor do nazismo, Adolph Hitler, um austríaco fracassado no seu próprio país, conseguiu chegar ao topo da nação alemã e, com tudo o que de horrendo nós humanos conseguimos fazer, destruir milhões de vidas, de famílias. O nazismo foi o Holocausto, foram os campos de concentração, foram as perseguições, para se salvar única e exclusivamente a própria vida. Quem isto está a escrever é filho e neto de refugiadas austríacas, fugindo para salvar só e unicamente a vida, quando Hitler em 1938, invadiu o seu país de origem.

Setenta e cinco anos findo o terror de Auschwitz, hoje, será possível que tudo se vole a repetir? A resposta é sim.

Primeiro por estar a ficar esquecido tudo o que aconteceu, segundo por uns certos “extremismos” se estarem a banalizar de tal forma que um neo-nazismo nunca pode ser excluído.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Portugal é o caixote de lixo da Europa?

A TV mostrou um camião basculante carregado de sacos de lixo oriundo de outros países a ser despejado numa lixeira a céu aberto, e, segundo a peça, a troco do pagamento de dez euros o saco, quando o preço corrente é de oitenta euros. O dinheiro que o governo recebe de certeza que não é para defender o ambiente ou para proteger as pessoas contra doenças, nem para aumentar o poder de compra de ninguém.

As pessoas que vivem próximo, vimo-las queixarem-se, sentem um fedor nauseabundo que incomoda e prejudica a sua saúde. O espectáculo daquele despejo é assustador, doentio, deprimente, fétido. Parece que o nosso país não é só sol radioso, praias, hotéis, boa gastronomia e bom acolhimento. Tem, além destas excelências, aberrações como esta que são um atentado contra a higiene e contra a preservação do ambiente a que as pessoas têm direito. Presume-se que o ministro do ambiente não sabe de nada, custa crer que seja conivente com este negócio sujo e abominável a que convém pôr cobro.

Artur Gonçalves, Sintra

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nada pode ficar igual

O facto de Rui Pinto ser o responsável pela divulgação do Luanda Leaks faz com que o Football Leaks não possa continuar a ser ignorado pelas autoridades portuguesas. O grave, todavia, é saber porque motivo a Polícia Judiciária, que tem há muitos meses os computadores e discos rígidos de Rui Pinto, não actou face aos documentos de Isabel dos Santos e a todos os outros que envolvem pessoas ligadas ao mundo de futebol e não só. Porque razão as autoridades portuguesas continuam a proteger determinadas pessoas não sei, mas sei que tal comportamento é inaceitável e não está de acordo com um regime democrático transparente e justo. Não podemos continuar a proteger “burlões e corruptos”. Quando é que seremos um país que, acima de tudo, só protegerá os inocentes?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora