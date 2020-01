Trump apresenta plano para o conflito no Médio Oriente e propõe Estado palestiniano

Na Casa Branca, e ao lado do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o Presidente dos Estados Unidos apresenta o seu plano de paz para o conflito israelo-palestiano - a que chamou “deal of the century” (negócio, ou acordo, do século).

Disse que a sua proposta representa “uma solução realista de dois Estados”, o que indica que o plano prevê a criação de um Estado palestiniano.

Donald Trump, muito aplaudido pela assistência quando disse que a cidade de Jerusalém é a capital indivisível de Israel, disse também que Jerusalém Oriental deve ser a capital desse Estado palestiniano. Também reconheceu os territórios anexados por Israel.

“Eles querem a paz, e querem-na muito”, disse Trump.

O discurso está a ser seguido nos territórios palestinianos com manifestações de rejeição da proposta.

Trump está ciente da oposição das autoridades palestinianas a este plano - a que Netanyahu chamou “excepcional” no início da sua intervenção. Mas disse que “não seria justo” se não fizesse concessões aos palestinianos - e pediu à audiência para não aplaudir estas palavras.

Trump disse aos palestinianos para não desperdiçarem esta “oportunidade histórica” de obterem um estado independente. “Nunca mais teremos uma equipa como esta”, disse, numa frase de pressão sobre a Autoridade Palestiniana.

Netanyahu disse que este é um “grande plano” para Israel. E afirmou que Donald Trump é “o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca”.

O primeiro-ministro israelita disse ainda que se os palestinianos aceitarem as propostas de Trump, está disposto a “negociar imediatamente”.

Na Faixa de Gaza, o Hamas reagiu ao plano - disse que o discurso é “agressivo” para os palestinianos e chamou “absurdo” ao plano.