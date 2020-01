A revelação de Rui Pinto como denunciante do Luanda Leaks aos olhos da imprensa estrangeira

Foi na segunda-feira de manhã que foi anunciado que o pirata informático português Rui Pinto, responsável pelo caso Football Leaks, era o denunciante responsável pela divulgação dos mais de 715 mil documentos que expunham a fortuna de Isabel dos Santos, a forma como se tornou a “mulher mais rica de África”, no caso Luanda Leaks.

A notícia chegou também aos jornais estrangeiros, que já haviam noticiado tanto o caso Luanda Leaks como o Football Leaks: do britânico The Guardian ao francês Le Monde ou ainda ao norte-americano The New York Times, que diz que Rui Pinto escondia “um segredo ainda maior” do que aqueles ocultos no mundo do futebol.

The New York Times: à procura dos segredos do futebol, hacker encontrou também os da mulher mais rica de África

O jornal norte-americano The New York Times arrancou a manhã com o título que mostrava como a descoberta do caso Luanda Leaks foi quase uma coincidência. O título acabou por ser alterado para “Hacker por trás do Football Leaks também revelou as finanças de Isabel dos Santos”. ​ Rui Pinto é descrito como a pessoa que “pôs a descoberto os negócios no mundo do futebol” – mas que tinha em sua posse “um segredo ainda maior”. Num longo artigo, o jornal norte-americano relata em detalhe a forma como Rui Pinto descobriu os negócios por trás da fortuna da “mulher mais rica de África”, dando também lugar às reacções de Isabel dos Santos.

Foto DR

Le Monde: denunciante Rui Pinto assume estar na origem do Luanda Leaks

No jornal francês Le Monde é descrito que Rui Pinto “desferiu um novo golpe” ao anunciar que estava envolvido no Luanda Leaks, divulgando os 715 mil documentos que põem a angolana Isabel dos Santos em cheque. O artigo explica que o hacker português de 31 anos agiu pelo seu “dever de cidadania” e sem querer contrapartidas, explicando a razão pela qual está detido e o que está em causa no Luanda Leaks.

Foto DR

New Yorker: o hacker que fez a ligação entre o Luanda Leaks e a corrupção no futebol europeu

Num artigo escrito por Sam Knight, a revista New Yorker explica de onde vem a riqueza de Isabel dos Santos e tudo os milhares de documentos que estão envolvidos no Luanda Leaks: emails, transferências bancárias, tabelas, organigramas de empresas, numa “escala épica”. E referem que a denúncia dos esquemas de Isabel dos Santos acabou por ser um “projecto paralelo” de Rui Pinto, que tinha a mira apontada ao caso Football Leaks.

Foto DR

The Guardian: homem por detrás de denúncias do futebol é revelado como fonte do leak de Dos Santos

O britânico The Guardian recorda a origem do Luanda Leaks, as reacções de Isabel dos Santos e escreve sobre a situação legal em que Rui Pinto se encontra actualmente, sublinhando a pena de prisão que o português arrisca cumprir.

Foto DR

Financial Times: hacker do futebol assume responsabilidade por leaks de Isabel dos Santos

O jornal económico britânico Financial Times sumariza o processo de divulgação das provas e traça uma cronologia das acções de Rui Pinto, dando ainda contexto sobre a ascensão da magnata angolana Isabel dos Santos.

Foto DR

The Japan Times: denunciante de Football Leaks também por detrás de Luanda Leaks, dizem advogados de Rui Pinto

O jornal The Japan Times noticiou a revelação de que é o português Rui Pinto o responsável pela fuga dos documentos que envolvem a filha do antigo Presidente angolano. Citando o comunicado dos advogados de Rui Pinto, o jornal refere que a denúncia permite “ajudar a compreender as operações complexas” dos negócios de Isabel dos Santos, “filha do magnata José Eduardo dos Santos”, que continua a negar as acusações.

Foto DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

BBC: Dos Santos — Delator é autor do Football Leaks

A BBC abre a notícia dizendo que Rui Pinto, autor do Football Leaks, assumiu ser a pessoa por detrás do Luanda Leaks, expondo a riqueza da angolana Isabel dos Santos (que, ressalvam, negou as acusações). A BBC cita o comunicado da defesa de Rui Pinto, sublinhando o “interesse público” dos documentos divulgados e abrindo parênteses para explicar quem é Isabel dos Santos.

Foto DR