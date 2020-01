Auschwitz, o perdão impossível

O horror ganhou um nome quando o mundo descobriu o campo de Auschwitz — as tropas aliadas chegaram a 27 de Janeiro. As vítimas não perdoam. Os outros, muitos deles, fazem por esquecer. (Nota: Texto da revista Pública de 23 de Janeiro de 2005, publicado por ocasião dos 60 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz)