Centro de Saúde da Castanheira do Ribatejo está há três semanas sem telefones

O Centro de Saúde da Castanheira do Ribatejo, com mais de 8 mil utentes inscritos, está há cerca de três semanas sem telefones a funcionar, devido a uma suposta avaria da central telefónica. A denúncia foi feita pela Comissão de Utentes da Castanheira do Ribatejo, que sustenta que, para além das dificuldades que já existiam anteriormente para marcar consultas ou para obter outro tipo de informações dos serviços da unidade de saúde, agora nem os telefones funcionam.

Nestas condições, qualquer utente que necessite de marcações de consultas ou tratamentos ou dos mais variados esclarecimentos está obrigado a deslocar-se à unidade de saúde. “Isto não faz sentido nenhum, um centro de saúde estar quase três semanas sem telefones”, lamenta um membro da comissão de utentes, vincando que, pelo que sabe, as funcionárias têm que recorrer a telemóveis quando necessitam de algum contacto para o exterior.

A situação foi confirmada ao PÚBLICO pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), que prevê que o problema fique resolvido até final desta semana.

“Já foi contactado o fornecedor com quem detemos um contrato de assistência técnica às centrais telefónicas e foi solicitada uma visita urgente à Unidade de Saúde da Castanheira, para avaliação e devida resolução, que se expecta concluída no decorrer desta semana”, sustenta a ARSLVT.