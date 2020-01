Depois de anos de recusa, Alberto II da Bélgica admite que é pai de uma filha ilegítima

Há mais de uma década que a artista belga Delphine Boël, 51 anos, luta em tribunal para que o antigo rei belga Alberto II, que abdicou em 2013, a favor do filho Phillipe, 59 anos, admita que é seu pai. Nesta segunda-feira, segundo um comunicado dos advogados do ex-monarca, este reconheceu os resultados do teste de ADN e as “conclusões científicas que indicam que é o pai biológico da Sra. Delphine Boël”, cita a BBC.

Para os advogados da filha ilegítima de Alberto II, que chegou ao trono depois de o irmão, o rei Balduíno, que não teve filhos ter morrido em 1993, esta declaração foi “um alívio”.

Alberto II reconhecia apenas os filhos que teve do casamento com a nobre italiana, a rainha Paola: Phillipe, que lhe sucedeu no trono, casado e com quatro filhos (a mais velha, Elisabeth, é de momento a segunda na linha da sucessão ao trono da Bélgica), Astride, 57 anos, princesa da Bélgica, que tem cinco filhos; e Laurent, 56 anos e 11.º na linha de sucessão. Agora, admitiu que Delphine é a filha nascida de uma relação extraconjugal com a baronesa Sybille de Selys Longchamps, aceitando-a como a quarta filha, referem os advogados.

Desde 2013, altura em que o monarca abdicou, perdendo assim a imunidade, que Delphine lutava em tribunal para que Alberto II a reconhecesse. “A sua vida tornou-se um pesadelo por causa da sua procura pela sua identidade”, disse o seu advogado, Marc Uyttendaele, à televisão RTL. A sua constituinte tinha “um pai biológico que a rejeitou brutalmente quando o caso de paternidade se tornou público”.

Em Maio do ano passado, um tribunal de Bruxelas determinou que o ex-rei deveria ser penalizado em 5000 euros diários por se recusar a fazer o teste de DNA, acabando Alberto II por fazê-lo. Alberto teve um caso com Sybille de Selys Longchamps, entre 1966 e 1984, era ainda príncipe.