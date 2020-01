Coronavírus: a corrida para tentar evitar a pandemia

Com mais de 100 mortos registados e mais de 4000 pessoas infectadas, a China corre para evitar que o surto causado pelo novo coronavírus se torne numa pandemia mundial. As imagens que chegam do país mostram ruas desertas, muitas máscaras, funcionários a medir a temperatura à entrada de aeroportos, metro ou lojas e voluntários a desinfectar as ruas.

Os últimos dados levaram também Hong Kong a adoptar uma nova estratégia para tentar evitar a propagação da doença. Carrie Lam, chefe do executivo local, anunciou na noite de segunda-feira a suspensão das ligações por barco e comboio e a redução para metade dos voos de e para a China continental. A emissão de autorizações de entrada no território a partir da China está igualmente suspensa.

Mesmo com o aumento do nível de alerta, já há três casos de contágio entre humanos fora da China: na Alemanha, Vietname e outro no Japão. Foram também reportados casos de infecção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Nepal, Malásia, França, Austrália e Canadá.

O que se sabe sobre o vírus?

O vírus, apelidado pela OMS como 2019-nCoV, é uma forma de coronavírus que ainda não tinha sido observada em humanos. Os sintomas mais comuns incluem febre, tosse e dificuldades respiratórias. Em casos mais graves a infecção pode causar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, falha renal ou até a morte, de acordo com a OMS.