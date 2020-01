Sabe quanto pagou em comissões bancárias em 2019? O extracto chega em Janeiro

O extracto de comissões bancárias cobradas ao longo de 2020 pode chegar de diferentes formas, por correio o email, no homebanking ou na aplicação (app) para telemóveis, mas tem de chegar durante o mês de Janeiro. Trata-se de um comprovativo de quanto cada cliente pagou ao seu banco, no último ano, pelos serviços associados à sua conta ou contas de depósito à ordem.

O Banco de Portugal (BdP) lembra esta terça-feira a obrigatoriedade dos bancos fazerem essa comunicação, com todos os custos, desde comissões de manutenção de conta, aos custos associados a cartões, por anuidade, ou substituição, ou pedido cheques, entre muitos outros, e alerta os clientes que não a receberem para contactarem o seu banco.

O extracto de comissões, designação imposta pela Comissão Europeia, que impôs ainda um formato e símbolo normalizado, a enviar em Janeiro de cada ano, pode chegar, de acordo com o meio de comunicação acordado com o cliente, por correio ou email, ou pode ser consultado no homebanking ou na app do banco.

No entanto, se o extracto de comissões for enviado por email, a mensagem de correio electrónico deve conter, no assunto, a expressão “extracto de comissões”. E se for disponibilizado através do homebanking ou da app, uma situação cada vez mais frequente, a instituição deve informar, por email ou por SMS, sobre o local do site ou da app onde pode ser consultada essa informação.

O extracto de comissões, que veio substituir a chamada “factura-recibo”, dará ao cliente informação sobre o montante total das comissões cobradas, mas com o detalhe de cada comissão cobrada por cada serviço e o número de vezes que o serviço foi utilizado.

Incluiu ainda a taxa de juro aplicada à facilidade de descoberto, nos caos em que está contratada, como acontece com a conta-ordenado (permite antecipar o ordenado), ou a eventuais ultrapassagens de crédito, e o montante total dos juros cobrados. Bem como a taxa de juro aplicada à respectiva conta à ordem, se existir, e o montante total dos juros auferidos.

O extracto de comissões pretende mostrar, tal como uma factura-recibo, quanto o cliente pagou em comissões, que são cada vez mais e mais elevadas, e em relação às quais os clientes, muitas vezes, vão perdendo a conta. E pretende permitir aos cliente encontrar alternativas a esses custos, dentro do seu ou noutro banco.

A conta de Serviços Mínimos Bancários, praticamente sem custos, é um produto que pode ser uma alternativa para muitos clientes. O custo destas contas não pode ultrapassar 1% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), que em 2019 correspondeu a 4,35 euros anuais. Em 2020, o custo máximo subirá para 4,38 euros, por ligeira subida do IAS, mas a actualização do indexante ainda não foi publicado em Diário da República.