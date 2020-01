Yamaha renova com Maverick Viñales até 2022

O espanhol Maverick Viñales renovou contrato como piloto da Yamaha, no Mundial de MotoGP, até 2022, anunciou esta segunda-feira a marca nipónica, numa altura em que os treinos de pré-temporada arrancam no próximo dia 2 de Fevereiro, em Sepang, na Malásia.

“Viñales mostrou grande capacidade, motivação e consistência nos últimos três anos. Esta parceria conduziu ao terceiro lugar em 2017 e 2019 e a um quarto posto em 2018”, [conseguidos na sequência de seis vitórias e 19 pódios em 55 Grandes Prémios]. Trouxemo-lo em 2017 porque sabíamos que era um talento especial. Está altamente motivado”, disse o britânico Lin Jarvis, director desportivo da equipa.

O piloto espanhol, de 25 anos, principal adversário do português Miguel Oliveira nas categorias inferiores, mostrou-se “muito feliz” com a renovação.

“Este anúncio, antes do início da temporada, é muito importante, pois estou altamente motivado e quero estar completamente concentrado na época de 2020. Não quero passar muito tempo a pensar no futuro. Não havia razões para não continuar com a Yamaha, porque já somos como família”, comentou Viñales, que conta 158 corridas nas várias categorias do Campeonato do Mundo e sete vitórias (uma com a Suzuki e seis com a Yamaha) no MotoGP.