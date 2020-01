Rúben Amorim: “Temos que encarar este jogo como uma final”

Conquistada a Taça da Liga, sábado, frente ao FC Porto, o Sp. Braga volta esta quarta-feira a competir, encerrando a 18.ª jornada com uma curta deslocação a Moreira de Cónegos (20h15), onde cumprirá o quarto jogo em 12 dias e tentará somar a sétima vitória consecutiva.

O técnico dos “arsenalistas”, Rúben Amorim, não teme a euforia do momento, embora considere que a “série de jogos importantes” realizada pela equipa pode afectar os níveis de energia do plantel.

“Não tivemos muito tempo para preparar o jogo, pelo que trabalhámos muito a nível psicológico. Sabemos que o Moreirense pôde dedicar-se exclusivamente a este jogo, o que é uma vantagem e pode criar-nos dificuldades. Temos que ser muito agressivos desde o início”, disse.

O técnico lembrou o ponto conquistado por Ricardo Soares na última jornada, em Tondela, e destacou a agressividade do Moreirense em casa, onde garantiu todas as vitórias alcançadas no campeonato, esta época.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Vi várias vezes o jogo com o FC Porto e temos que ser agressivos ou acabaremos por sofrer. O Moreirense é uma equipa defensivamente organizada​, com as linhas muito juntas, pelo que esperamos dificuldades para encontrar espaços. Temos que encarar o jogo como uma final”, disse.

Tormena, com uma lesão muscular na coxa esquerda, é ausência certa, o que poderá obrigar Rúben Amorim a fazer ajustes, já que "não se arranja um jogador tão rápido facilmente”. O técnico admitiu a possibilidade de jogar com três defesas usando um lateral mais rápido a fechar na direita, em vez de três centrais.

Já para a linha média, o técnico dispõe de inúmeras alternativas, pelo que André Horta tem vindo a perder espaço. “Contamos com o André, que faz parte do projecto do clube. A culpa tem sido menos do André e mais dos outros: o João Novais entrou muito bem com o Sporting e o Palhinha e o Fransérgio têm feito jogos muito bons. Sei o que custa estar de fora, mas cada um tem que esperar a sua oportunidade”, explicou.