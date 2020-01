Governo grego trava despromoção do PAOK

O Governo grego optou esta terça-feira por intervir na polémica que abalou o campeão helénico, PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, no sentido de alterar o regime de sanções impostas aos clubes profissionais de futebol, mais concretamente no que diz respeito ao castigo de despromoção previsto no caso de dois ou mais emblemas serem detidos pelo mesmo dono.

O russo Ivan Savvidis será, para além do patrão da equipa de Salónica, também o proprietário do Xanthi, sétimo classificado do campeonato liderado pelo PAOK, facto denunciado à Comissão do Desporto Profissional da Grécia e que desencadeou uma violenta discussão que levou o Governo a alterar as medidas previstas. Medidas, essas, que serão substituídas por multas e subtracção de pontos na classificação, conforme anunciou Stelios Petsas, porta-voz do Governo.

Em resposta à ameaça de despromoção, o PAOK acusou a Comissão do Desporto Profissional de conluio com o rival Olympiacos (vice-líder, treinado pelo também português Pedro Martins) e exigiu a demissão de Lefteris Avgenakis, vice-ministro do Desporto.

Petsas sustentou a medida com o facto de o país não estar em condições de ser dividido pelo futebol, surgindo ainda em cena Theodoros Zagorakis, antigo futebolista e presidente do PAOK, que ameaçou abandonar o grupo parlamentar caso o clube de Salónica fosse punido.