FC Porto bate Gil Vicente com reviravolta no Dragão

O FC Porto ainda sofreu, mas acabou por vencer o Gil Vicente, na 18.ª jornada do campeonato (2-1). No Estádio do Dragão, os “azuis e brancos” estiveram em desvantagem, responderam de imediato e conseguiram a reviravolta que lhes permite manter em sete pontos a desvantagem face ao primeiro classificado.

Foi o Gil Vicente a marcar primeiro numa primeira parte com poucas ocasiões de golo. Aos 45’, Sandro Lima aproveitou um contra-ataque para cabecear ao segundo poste, praticamente sem oposição, vendo a bola passar por baixo do corpo de Marchesín.

Os minhotos tinham tudo para irem para o intervalo em vantagem, mas a reacção do FC Porto foi automática. Na primeira investida à área contrária após o golo, Iván Marcano deu o melhor seguimento de cabeça a um cruzamento de Uribe e igualou a partida.

O golo da reviravolta chegou aos 57’, num remate cruzado de Sérgio Oliveira, que permitiu aos “dragões” aplicarem ao Gil Vicente precisamente o mesmo resultado que os minhotos tinham imposto ao FC Porto na jornada inaugural do campeonato.