Eriksen é reforço do Inter Milão: “O acolhimento foi fantástico”

O Tottenham confirmou nesta terça-feira a transferência do dinamarquês Christian Eriksen para o Inter Milão, bem como a aquisição, a título definitivo, de Giovani Lo Celso, que estava emprestado pelo Betis.

“O clube confirma a partida de Christian Eriksen depois do acordo com o Inter de Milão pela transferência do internacional dinamarquês”, referem os “spurs”, desejando ao jogador “o melhor para o futuro” em Itália.

O médio de 27 anos, que chegou a Londres transferido dos holandeses do Ajax em 2013, realizou 305 jogos pelo Tottenham, marcando 69 golos. Eriksen tornou-se num dos jogadores mais importantes dos “spurs” nos últimos anos, tendo desempenhado um papel fundamental na recuperação que o clube realizou sob a orientação de Mauricio Pochettino.

A proximidade do fim do contrato, que não foi renovado pelas partes, acabou por contribuir para a saída do médio neste mercado de Inverno, tendo o Inter Milão desembolsado uma quantia a rondar os 20 milhões de euros pelo passe do dinamarquês.

Reforço disputado por outros clubes europeus, Eriksen é visto como um activo importante em Milão e a apresentação oficial traduziu essa importância, com o médio a ser fotografado no emblemático teatro Scala.

“Estou muito emocionado e não vejo a hora de me mostrar aos adeptos. Já senti o calor do tiffosi, porque o acolhimento foi fantástico. Sinto-me muito bem aqui”, afirmou o talentoso dinamarquês, que envergará a camisola número 24 e que despertou o interesse de Antonio Conte, o treinador do Inter, quando este orientava o Chelsea, na Premier League.

Para colmatar esta saída, o Tottenham garantiu a continuidade, agora permanente, do médio argentino Giovani Lo Celso, que pertencia ao Betis, da Liga espanhola. O atleta de 23 anos, formado no Rosário Central e que passou pelos franceses do Paris Saint-Germain, já disputou 20 jogos pelos “spurs”, tendo marcado por duas vezes.