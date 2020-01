Aos 38 anos, Bruno Alves renovou contrato com o Parma

O internacional português Bruno Alves renovou contrato com o Parma até 2021, anunciou nesta terça-feira o sétimo classificado da Série A.

“Estou muito feliz. Aqui em Parma sempre me senti bem, sinto-me em casa e estou bem nesta cidade. Estou muito contente por ficar aqui mais uma temporada”, referiu o defesa-central, de 38 anos, após estender o vínculo.

Bruno Alves, campeão europeu ao serviço da selecção portuguesa, em 2016, cumpre a segunda temporada no Parma, tendo, no total, quatro golos marcados em 51 jogos disputados.

“Sinto-me bem, ouço o que o meu corpo me diz. Cuido de mim trabalhando no duro, comendo bem e certificando-me que recupero bem. Tento dar tudo todos os dias, em todos os treinos. Não estou concentrado no futuro, mas no presente”, acrescentou.

Além do Parma, o defesa poveiro representou FC Porto, Vitória de Guimarães, AEK Atenas, Zenit, Fenerbahçe, Cagliari e Rangers.