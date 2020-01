Como vamos conseguir travar este novo coronavírus?

Na madrugada de terça-feira, contavam-se 80 vítimas mortais e três mil casos de infecção com o novo coronavírus (2019-nCoV). Poucas horas depois, já de manhã, as notícias confirmavam que as mortes já ultrapassavam uma centena e que havia 4600 casos, com pessoas infectadas dentro e fora da China, o epicentro da emergência de saúde pública. E enquanto isso muita gente questionava: onde é que isto vai parar?

