Juiz Carlos Alexandre aceita respostas de António Costa por escrito a 100 perguntas sobre Tancos

O primeiro-ministro, António Costa, vai poder responder por escrito às perguntas do juiz Carlos Alexandre do Tribunal Central de Instrução Criminal. A notícia avançada pela Rádio Renascença foi confirmada ao PÚBLICO por fontes ligadas ao processo. Serão 100 perguntas as que o magistrado magistrado titular da instrução do processo de Tancos quer ver esclarecidas por António Costa. O primeiro-ministro foi arrolado como testemunha pelo ex-ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, um dos acusados neste processo.

No início de Janeiro, o juiz Carlos Alexandre começou por defender que não podia aceder ao pedido feito pelo primeiro-ministro e aceite pelo Conselho de Estado, de prestar depoimento por escrito enquanto testemunha arrolada pela defesa de Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, na fase de instrução do caso de Tancos. E por isso exigiu que a “prestação de depoimento” fosse “presencial, como testemunha, do Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro do aqui arguido Professor Azeredo Lopes”.

Nesse despacho com data de 8 de Janeiro, Carlos Alexandre referiu que “todas as tomadas de declarações a realizar na fase de instrução terão lugar nas instalações” do TCIC”, não dando assim lugar a qualquer excepção. E não aceitando, por isso, a decisão que lhe foi comunicada pelo próprio Conselho de Estado.”

A instrução deste processo que envolve 23 acusados no furto e recuperação do material de guerra de Tancos começou no início de Janeiro. O ex-director da Polícia Judiciária (PJM) Militar, coronel Luís Vieira, foi um dos arguidos já ouvidos.

O ex-ministro, José Azeredo Lopes, é um dos acusados por suspeita do Ministério Público suspeitar de que terá tido conhecimento da operação da PJM, à margem da então Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, que entregara a responsabilidade da investigação à Polícia Judiciária.

Nesta segunda-feira, as três testemunhas arroladas pelo ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, o actual chefe de Estado Maior Geral das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, o seu antecessor, Pina Monteiro, e o embaixador de Portugal na NATO, apenas disseram que tiveram conhecimento do aparecimento do material de guerra através do ministro quando esse facto já era oficial.

A audição de Azeredo Lopes está agendada para 3 de Fevereiro no Tribunal de Monsanto, onde decorre a instrução.

No mesmo despacho divulgado hoje, Carlos Alexandre tece considerações sobre outros temas envolvendo este processo. Entre elas, garante às defesas dos arguidos a possibilidade de acederem aos dois inquéritos relacionados com a operação encoberta da PJ. Só quando tiver acesso à mesma, o principal suspeito do roubo, João Paulino, estará disposta o testemunhar na instrução. O seu advogado Carlos Melo Alves deixou essa condição clara no dia em que o tribunal tinha agendada a audição do seu cliente. Uma vez que o Ministério Público já teve acesso às acções encobertas, durante a fase de investigação do processo, os arguidos também devem tê-lo, argumentou o advogado na passada quarta-feira. “Neste momento, o jogo não está a ser igual para o Ministério Publico e para a defesa”, criticou. “O meu cliente quer ter acesso a essas acções encobertas para se poder defender”.

Não só Carlos Melo Alves mas outros advogados de defesa dos arguidos querem ler os relatos para perceberem se foram cumpridos pela PJ todos os requisitos legais exigíveis nestas situações.