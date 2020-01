Bloco já tinha proposta mais ambiciosa do que a JS para as bolsas

O Bloco de Esquerda (BE) já tinha apresentado uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado (OE) 2020 no sentido de permitir aos alunos carenciados receberem bolsas de estudo acima do valor das propinas. A solução bloquista era até mais ambiciosa do que a que foi, entretanto, apresentada pela Juventude Socialista (JS). Os alunos teriam um benefício de 367 euros por ano, em lugar dos 174 que resultam da proposta já validada pelo grupo parlamentar do PS.

