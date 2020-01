Bebé que nasceu com malformações graves resiste e fará quatro meses em Fevereiro

Contra todas as expectativas e um prognóstico inicial que lhe dava poucos dias de vida, Rodrigo, o bebé que nasceu sem globos oculares, sem nariz e sem uma parte do crânio no hospital de Setúbal, malformações que não foram detectadas nas três ecografias efectuadas durante a gravidez pelo obstetra de Setúbal, sobreviveu e completará quatro meses no início de Fevereiro.

