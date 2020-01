Três tipos de reacionarismo

Não sou conservador. Nunca o fui, no sentido político. O conservadorismo não faz parte do meu património ideológico. E, no entanto, julgo que consigo entender a importância intrínseca do pensamento conservador — pelo menos o suficiente para perceber que aquilo que mais se apresenta como conservador hoje não é mais do que uma traição ao conservadorismo.

Continuar a ler