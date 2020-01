A saída das tropas portuguesas do Iraque poderá estar por duas semanas, admite o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, em entrevista ao PÚBLICO e Rádio Renascença. Os 35 homens enviados em Novembro para a formação do exército iraquiano estão parados desde o início de Janeiro, quando do raide norte-americano que matou o general iraniano Qassem Soleimani. Como a sua missão era de seis meses, até Maio, nas próximas duas semanas será tomada uma decisão. Sem condições para executarem a formação, o regresso é certo. Gomes Cravinho, há 15 meses à frente do Ministério da Defesa, faz o balanço. Reconhece o desafio da falta de efectivos, as dificuldades de recrutamento, mas sente-se cómodo com o Orçamento que tem.

