Nos 75 anos de Auschwitz

75 anos após a libertação de Auschwitz por tropas soviéticas, em 27 de Janeiro de 1945, aproveito para lembrar o Holocausto (ou Shoá) e recordar dois episódios ocorridos em Portugal, há 80 anos, em 1940, relacionados com esse terrível acontecimento. Trata-se da concessão de vistos por Aristides de Sousa Mendes a refugiados que assim se salvaram através de Portugal e o impedimento de entrada no país de um comboio com judeus, vindo do Luxemburgo, muitos dos quais foram assassinados no Holocausto.

