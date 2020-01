Hologramas, Instagram e porta-vozes: como não deixar morrer as histórias dos sobreviventes do Holocausto

A cada aniversário do Dia das Vítimas do Holocausto se repete a pergunta, que ganha a cada ano mais importância: como preservar os relatos dos testemunhos directos da Shoah? No 75º aniversário, apenas 400 mil sobreviventes continuam vivos, e se muitos ainda conseguem repetir as suas histórias – em sessões públicas, entrevistas, ou sessões mais pequenas em que podem responder a perguntas – outros já não. E o temor do que acontecerá quando morrer o último sobrevivente é comum a historiadores, responsáveis de museus, e aos próprios sobreviventes.

