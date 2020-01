China já é o segundo maior fabricante de armas atrás dos EUA

Um estudo do Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), divulgado esta segunda-feira, revela que a China já é o segundo maior fabricante de armas do mundo, a seguir aos Estados Unidos e à frente da Rússia. Tendo por base a venda de armas das quatro das maiores empresas de armamento chinesas, e sem incluir o sector da construção naval, devido a insuficiente informação, os negócios da China ascenderam a 54,1 mil milhões de dólares em 2017.

Até agora, devido “à falta de transparência” do Governo da China, “o valor das vendas de armas chinesas não era conhecido ou baseava-se em cálculos pouco confiáveis”, os dados compilados agora pelo SIPRI mostram que esses quatro gigantes chineses (AVIC-Aviation Industry Corporation of China, Norinco-China North Industries Group Corporation, CSGC-China South Industries Group Corporation e CETC-China Electronics Technology Group) venderam mais 16,4 mil milhões que o total das dez maiores empresas da indústria da defesa russa do Top 100. E mais 18,4 mil milhões que o conjunto das sete empresas britânicas entre as 100 maiores.

“Com base neste cálculo, que diz respeito às vendas de armas de apenas quatro empresas, a China teria a segunda maior percentagem do total de venda de armas das empresas do Top 100”, escreve a SIPRI, instituto internacional independente, criado nos anos 1960, que se dedica à investigação nas áreas do conflito, armas, controlo de armamento e desarmamento. E as quatro empresas que serviram de base a este estudo estariam entre as 20 maiores do mundo.

A China vem investindo consideravelmente na modernização da sua indústria de defesa desde 1999, no tempo do Presidente Jiang Zemin, com o fim de se tornar auto-suficiente na produção de armamento e tecnologia de ponta para equipar as suas forças armadas e garantir os seus objectivos.

“Comparando o cálculo de vendas de armas com o cálculo do SIPRI sobre os gastos militares chineses, os 54,1 mil milhões de dólares da AVIC, CETC, Norinco e CSCG representam 24% dos gastos militares chineses em 2017”, explica o estudo. Se a isso somarmos “números hipotéticos para o sector da construção naval”, então a indústria de armamento da China ascende a qualquer coisa como 70 mil milhões a 80 mil milhões de dólares.

“Isto representaria 30 a 35% dos gastos militares chineses. Uma percentagem que está de acordo com o relatório das Nações Unidas sobre gastos militares em 2017 e a estimativa da Rand Corporation para os gastos de defesa da China”, lê-se no relatório.

Grande parte da produção armamentista chinesa é feita para equipar as suas Forças Armadas. Segundo um relatório do SIPRI de 2018, as exportações da China eram apenas 5,7% das exportações de armas do planeta, sendo o Paquistão o seu principal comprador – entre 2013 e 2017, 70% do arsenal bélico adquirido pelas forças armadas paquistanesas veio da China.

O ano passado, no seu livro branco da defesa (Defesa Nacional da China para a Nova Era), o Governo chinês admitia que se vivia actualmente uma corrida ao armamento e acusava Washington de estar a forçar essa situação: “Os EUA reajustaram as suas estratégias de segurança nacional e de defesa e adoptaram políticas unilaterais. Provocaram e intensificaram a competição entre as principais potências, aumentaram significativamente os seus gastos em defesa, pressionaram para capacidades adicionais nucleares, espaciais, de cibersegurança e defesa de mísseis, prejudicando a estabilidade estratégica mundial”.