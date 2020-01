Avião iraniano sai da pista e pára em auto-estrada

Um avião da companhia aérea iraniana Caspian Airlines saiu de pista, esta segunda-feira, ao aterrar no aeroporto de Mahshahr, no Sudoeste do país, acabando por se imobilizar numa movimentada auto-estrada.

Apesar do aparato, o acidente não causou qualquer vítima entre os ocupantes do aparelho, nem entre quem circulava naquela estrada. Segundo as autoridades iranianas, seguiam 142 pessoas a bordo do MD-83 da Caspian Airlines.

Averiguações preliminares indicam que o acidente ter-se-á devido a uma falha no trem de aterragem da aeronave.

São frequentes os desastres aéreos no Irão, alvo de sanções norte-americanas que impedem a importação de peças para a frota envelhecida das suas transportadoras aéreas.

A 8 de Janeiro, um avião da Ukraine International Airlines foi abatido por mísseis iranianos ao descolar de Teerão, vitimando 176 pessoas. O Irão acabaria por assumir a responsabilidade pelo incidente, afirmando que aeronave civil foi incorrectamente identificada como um avião inimigo. O país encontrava-se em alerta horas depois de as forças iranianas terem atacado alvos norte-americanos no Iraque em retaliação pela morte do general Qassem Soleimani.