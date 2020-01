Avião com 83 passageiros despenha-se no Afeganistão

Um avião comercial com 83 pessoas a bordo despenhou-se esta segunda-feira a sul da capital do Afeganistão, Cabul, numa província montanhosa do país.

O número de passageiros e tripulantes está a ser avançado pelos jornais do Afeganistão e ainda não há notícias sobre possíveis vítimas mortais.

“Um avião da Boeing despenhou-se na área de Sado Khel, no distrito de Deh Yak, na província de Ghazni, por volta das 13h10 locais”, disse à agência Reuters Arif Noori, um porta-voz do gabinete de governador de Ghazni.

As primeiras informações davam conta de que o avião era da companhia estatal afegã, a Ariana, mas a BBC avança que a empresa desmentiu essa informação.