Príncipe André não está a cooperar na investigação sobre Epstein, diz justiça norte-americana

O príncipe André não está a cooperar com a investigação norte-americana sobre Jeffrey Epstein, o magnata suspeito de tráfico sexual de menores, que foi encontrado morto na sua cela, em Agosto. “Cooperação zero”, é assim que o procurador Geoffrey Berman classifica a colaboração do duque de Iorque, nesta segunda-feira.

Os advogados do terceiro filho de Isabel II foram contactados pelos procuradores e pelo FBI, que querem entrevistá-lo, mas não obtiveram qualquer resposta. Em declarações anteriores, André disse não ter visto ou suspeitado de nada quando era visita de casa do multimilionário norte-americano. A BBC pediu ao Palácio de Buckingham que comentasse as declarações de Berman, mas ainda não houve qualquer reacção.

Em Novembro, André anunciou que se afastava dos seus deveres reais, depois de ter dado uma entrevista à BBC onde falava da relação de amizade que mantinha com Jeffrey Epstein e dizia que não se lembrava de nada. O príncipe reconheceu o facto de ter ficado na mansão do milionário em 2011 — apenas por “conveniência” — e que isso envergonhou a família real. “O problema foi o facto de, após [Epstein] ter sido condenado, eu ter ficado em casa dele. Essa é a parte de que me arrependo, pois não foi digno de um membro da família real. Tentamos manter os mais elevados padrões e comportamentos e eu desiludi-a.”

Uma das alegadas vítimas de Epstein, Virginia Roberts, afirmou que foi obrigada a manter relações sexuais com os amigos do magnata quando era menor e que uma dessas pessoas foi o príncipe André. Em tribunal, Virginia afirmou que jantou com o filho da rainha, que terá ido a uma discoteca londrina após o jantar e que, depois, terá sido abusada sexualmente pelo duque numa casa que pertencia a Ghislaine Maxwell, amiga próxima de Epstein. O príncipe nega categoricamente estas alegações.

“Não tenho qualquer recordação de alguma vez ter conhecido essa senhora”, afirmou à BBC. Quando confrontado com uma fotografia tirada com a jovem, o príncipe disse que não tinha qualquer recordação do momento em que a foto tinha sido capturada. Alegou, também, que a fotografia aparentava ter sido registada no andar de cima da casa de Ghislaine Maxwell, piso que pensa “nunca ter visitado”.