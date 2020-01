Dolly Parton Challenge: diz-me onde postas, dir-te-ei quem és

Tudo começou, há menos de uma semana, com uma publicação de Dolly Parton no Instagram. A cantora e actriz norte-americana fez uma colagem com quatro fotos de si própria, em quatro contextos diferentes: um retrato conservador para a rede profissional LinkedIn; uma imagem descontraída para o Facebook, onde é possível reencontrar velhos amigos e manter contacto com familiares; um momento divertido para partilhar com o mundo no Instagram; e, para o Tinder, a rede social que promove encontros, que outra coisa poderia ser se não uma “coelhinha” da Playboy…

Seis dias volvidos, a imagem tem mais de um milhão de gostos e inspirou meio mundo: dos Estados Unidos à Austrália, da França à Índia, do Quénia a Portugal, multiplicam-se as publicações de famosos e de anónimos que decidiram imitar um dos nomes grandes da história da música.

Entre os seus pares, não resistiram à tentação actores como Will Smith, que acaba de regressar aos ecrãs com Bad Boys Para Sempre, ao lado de Martin Lawrence (estreou a semana passada), Mark Ruffalo, Kerry Washington, o também ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger (“Onde a Dolly Parton vai, eu sigo-a”, escreveu no Twitter) ou a luso-americana Daniela Ruah – e, de forma viral, a brincadeira foi correndo mundo.

Por Portugal, muitos não resistiram ao meme: a apresentadora de televisão Iva Domingues, o humorista Nuno Markl ou o seu colega António Raminhos.

Pelo Facebook, Instagram e Twitter, as publicações são às centenas de milhares e incluem até personagens de ficção, como o agente Peçanha do programa de humor brasileiro Porta dos Fundos, e animais em distintas poses consoante o destino da foto de perfil: cães, gatos, papagaios e até ursinhos de pelúcia.