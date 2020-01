A nova equipa deste aeroporto é canina e só quer acalmar os nervos dos passageiros

É a Canine Crew e começou agora a fazer passeios regulares pelo aeroporto de Southampton, em Inglaterra. Mas estes profissionais de quatro patas só têm uma missão e é terapêutica: distrair os passageiros e acalmar-lhes os nervos. É mais um aeroporto a utilizar animais como forma de tentar melhorar a experiência de quem tem de passar muito tempo num aeroporto – uma das estrelas mundiais com esta missão é até uma porquinha, a Lilou, e trabalha em São Francisco.

“Melhorar a experiência dos passageiros” é precisamente a razão que o aeroporto de Southampton dá para justificar a entrada ao serviço da equipa canina, treinada pelos especialistas Therapy Dogs Nationwide, uma organização de voluntários que se dedica a ajudar muita gente através dos cães.

Eles andarão pelas partidas e chegadas do aeroporto, com os voluntários, e, garante-se, são remédio santo para acalmar passageiros nervosos (pelo menos, aqueles que não tiverem medo de cães...).

A entrada ao serviço, informa ao aeroporto, acontece após várias experiências bem sucedidas, realizadas ao longo de 2019, e após uma iniciativa similar no aeroporto de Aberdeen, o primeiro do Reino Unido a adoptar o conceito. “Os cães terapêuticos têm um temperamento testado até ao limite e são extremamente experientes no seu ofício”.

Foto THERAPY DOGS NATIONWIDE

E mais: “ter cães terapêuticos no aeroporto não só beneficiará os nossos passageiros como também os nossos trabalhadores”, assegurou Simon Young, chefe do departamento de Serviços de Passageiros. "Estes companheiros de quatro patas são bem conhecidos por aumentarem a alegria geral, o bem-estar e o humor", comentou Young, rematando: “Estamos muito animados em recebê-los na família do aeroporto”.

“Conforto, distracção e estímulo” são as palavras-chave para a missão, segundo resumiu Paulette Hockley, da Therapy Dogs Nationwide.

A parceria com o aeroporto traz também outros benefícios: foi estreada em simultâneo com o lançamento de uma recolha de fundos para a Blue Cross, organização de apoio aos animais (e aos seus donos, já que também asseguram serviços veterinários). Além disso, o aeroporto passa também a divulgar animais livres para adopção.

"Todos os dias vemos como os animais são incríveis e quanto tornam as nossas vidas melhores. Quer através da alegria que nos trazem, quer pela forma como nos ajudam a aliviar o stress e nervos em situações difíceis", disse Kirsty Smith, da Blue Cross Southampton.