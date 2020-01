O hotel Cristiano Ronaldo torna-se real em Madrid

Depois de, em 2019, o grupo Pestana se ter estreado em Madrid, e logo na Plaza Mayor, chegou a vez da união entre “o maior grupo hoteleiro multinacional” e o mais célebre jogador de futebol portugueses tomar forma de hotel na capital espanhola. O Pestana CR7 Gran Vía Madrid deverá abrir “em breve”, marcando o início da internacionalização da chancela.

Com uma localização de primeira, no centro da cidade onde o jogador foi estrela do Real durante quase uma década, o hotel, segundo dados do grupo Pestana, representa um investimento de 15 milhões de euros.

Serão 168 quartos numa das mais importantes e icónicas avenidas de Madrid. O novo CR7 oferecerá ainda restaurante, piscina e ginásio, além de de um Sports Bar ou um rooftop com vistas panorâmicas.

Instalado num reabilitado edifício da década de 1920, resumem em comunicado, é “inspirado nos valores do desporto, presentes em detalhes da decoração e perfeitamente representados na cultura e atmosfera do hotel” – um conceito transversal a todos os hotéis com a marca de Cristiano Ronaldo já existentes (Funchal e Lisboa).

Naturalmente, os CR7 incluem também muitos detalhes do universo do jogador e do futebol, de itens que lembram a sua carreira à omnipresença da sua imagem, até com detalhes bem-humorados: veja-se por exemplo este espelho numa casa de banho do hotel do Funchal:

Foto Pestana CR7 Funchal Enric Vives-Rubio

O projecto da Gran Vía já se tornou célebre nas redes sociais, até porque Cristiano é uma das figuras mais seguidas no Facebook ou Instagram: só nesta última rede, a imagem que partilhou do hotel já recolheu cerca de quatro milhões de reacções, originando mais de 17 mil comentários.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao hotel madrileno (que já tem Facebook), seguir-se-ão mais unidades pelo mundo com a marca do futebolista: para já, estão anunciadas aberturas nos EUA (Nova Iorque, ​CR7 West Side) e Marrocos (CR7 Marraquexe. A expansão da marca deverá depois continuar para Manchester, em 2021, e Paris, em 2023.

Considerada uma parceria “pioneira” na hotelaria, a união entre o jogador e o grupo Pestana começou em 2016 sob a chancela Pestana CR7 Lifestyle Hotels. A estreia, claro, foi na cidade natal do jogador, o Funchal.