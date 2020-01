Petróleo e bolsas europeias caem com receios que vírus contamine a procura

O barril de petróleo Brent para entrega em Março estava hoje a cair 2% no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres devido aos receios de um recuo da procura devido ao surto de coronavírus na China.

O sentimento negativo alastrou às principais praças europeia, na sua maioria a perder esta manhã mais de 1,8%, com a companhias aéreas e as fabricantes de artigos de luxo a serem mais penalizadas.

O coronavírus já provocou 80 mortos e mais de 2.700 infectados na China, país que normalmente estaria estes dias a celebrar o novo ano lunar (a bolsa de Hong Kong está encerrada até quarta-feira), mas que viu as comemorações restringidas ao mínimo na tentativa de conter o surto.

Além de inverter a tendência habitual de consumo que esta altura representa para o mercado chinês, as notícias mais recentes do coronavírus fez com que as restrições de viajar, dentro e de e para o território chinês, afectem igualmente a evolução dos títulos da companhias aéreas cotadas, como a Lufthansa, a KLM-Air France e IAG (grupo dono da British Airways).

Em Portugal, o PSI20 cedia esta manhã 1,47%, e, em Madrid, o Ibex35 recuava 1,78%. Além da Península Ibérica, as perdas eram acima de 2%: o francês CAC caía 2,31%, o alemão Dax desvalorizava 2,24% e o britânico FTSE 100 perdia 2,48%. O europeu Stoxx 600 cedia 2,71%.

O barril de petróleo Brent (referência para a economia portuguesa) para entrega em Março de 2020 estava hoje às 10:00 locais (mesma hora de Lisboa) a cair para 59,10 dólares, menos 2% que na sexta-feira (60,69 dólares) e pela primeira vez abaixo da barreira dos 60 dólares desde Outubro de 2019.

A queda do preço do petróleo coincidiu com afirmações das autoridades chinesas de que a extensão do coronavírus, que provoca pneumonia, pode acelerar, fazendo temer o impacto do mesmo na economia global, segundo analistas citados pela Efe.

Perante o receio de um recuo da procura, o ministro da Energia da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, afirmou aos meios que esta queda se deve principalmente a “factores psicológicos” e considerou que o ambiente “pessimista” também ocorreu em 2003 durante o surto de SARS em 2003, mas que posteriormente se viu que “não causou uma redução significativa” na procura de petróleo.

Os analistas referem ainda que muitos investidores deverão optar por refúgios seguros como o ouro, que hoje subia 0,5% para 1,578 dólares por onça.

O recuo do preço do petróleo também ocorre depois da embaixada dos Estados Unidos em Bagdad ter sido atacada com mísseis durante o fim de semana.