Défice de 2019 cai para 599 milhões de euros

O défice público registado no ano passado foi de 599 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira o Ministério das Finanças. Este valor é o calculado na óptica das finanças públicas e mantém a porta aberta a que o saldo em contabilidade nacional, que será anunciado pelo INE em Março, possa cumprir a meta de défice de 0,1% do Governo ou um valor ainda mais favorável.

Os dados agora divulgados pelo Governo revelam que, com o défice de 599 milhões de euros registado, se verificou uma melhoria face ao ano passado de 1643 milhões de euros no saldo orçamental em contabilidade pública.

Sendo assim, se em contabilidade pública o défice passou de um valor próximo de 1,1% do PIB em 2018 para 0,3% do PIB em 2019, em contabilidade nacional, a meta estabelecida pelo Governo, de uma passagem de um défice de 0,4% em 2018 para 0,1% em 2019, é possível de alcançar e mesmo superar.

No comunicado emitido pelas Finanças, afirma-se que os dados da execução orçamental agora conhecidos “permite cumprir o objetivo orçamental para 2019”. O cálculo do valor do saldo em contabilidade nacional é responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística (INE) e a sua divulgação ocorre normalmente no final do mês de Março.

As Finanças revelam que, em 2019, a contribuir para a melhoria do saldo orçamental, esteve o crescimento da receita de 4,3% que superou a subida da despesa pública, que foi de 2,3%.