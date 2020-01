Caixa investe em inteligência artificial para “falar” com clientes

A aplicação (app) Caixadirecta, da Caixa Geral de Depósitos, passa a integrar a uma assistente digital inteligente, um projecto pioneiro, segundo o banco público.

A nova assistente digital é suportada em inteligência artificial e permite apoiar os clientes “a efectuar transacções e consultas bancárias, pagamentos de serviços, transferências e consulta de saldos e movimentos de contas”.

A Caixa, nome dado à assistente digital, pretende trazer “uma nova experiência conversacional, permitindo interagir com o Banco através do meio de comunicação mais natural no ser humano, a voz, garantindo uma maior acessibilidade aos seus utilizadores”, avança a instituição liderada por Paulo Macedo, em comunicado.

Ainda segundo a mesma fonte, “a Caixa fala com o utilizador em português de Portugal, realiza as operações bancárias pelo cliente e garante uma forma diferente de relacionamento com o banco, aprendendo com as interacções e diálogos com o utilizador”.

Num futuro próximo, refere a entidade, “será também capaz de ajudar a reactivar os acessos ao Caixadirecta, efectuar operações de cartões, compreender a evolução das despesas do cliente, etc”.

A novidade tecnológica, que pretende responder aos novos prestadores de serviços financeiros que estão a chegar ao mercado, as chamadas fintech, está integrada no Programa de Transformação Digital iniciado em 2018, e foi desenvolvida em parceria a com a AgentifAI, uma startup portuguesa apoiada pela Caixa Capital, cuja área de negócio é a implementação de assistentes inteligentes em plataformas digitais, e insere-se no Programa de Transformação Digital, que o banco público tem em marcha.

A CGD refere que tem, em Portugal, 1,71 milhões de clientes digitais e que destes, 860 mil são utilizadores da app, que já regista, mensalmente, 13 milhões de acessos, o que representa um crescimento de 52% face ao período homólogo.

Na vertente mais tradicional do negócio bancário, mas também no MB Way, a Caixa Geral de Depósitos tem vindo a aumentar o custo de vários serviços. O último aumento entrou em vigor este sábado.