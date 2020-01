Rio Ave vence em Guimarães e ascende ao quinto posto

O Rio Ave somou, esta segunda-feira, em Guimarães, frente ao Vitória minhoto, a terceira vitória (1-2) consecutiva na Liga, em jogo da 18.ª jornada do campeonato português de futebol, ascendendo provisoriamente ao quinto lugar da geral, com 28 pontos. Os vila-condenses intrometem-se, assim, entre o Sporting e o Sp. Braga, ultrapassando a formação vimaranense.

Os visitantes colocaram-se em vantagem com dois golos praticamente seguidos de Diego Lopes (38') e Matheus Reis (40'), vantagem que os vitorianos reduziram à entrada do último quarto de hora, quando Tapsoba rematou para a baliza de Kieszek, com João Pedro (75') a desviar inadvertidamente e a obrigar a equipa de Carlos Carvalhal a sofrer na recta final para aguentar o resultado.