Motivação de Kyrgios abalou Nadal

Nick Kyrgios entrou na Rod Laver Arena envergando uma camisola dos LA Lakers, com o número 8, em homenagem a Kobe Bryant, que tanto o inspirou. No exigente confronto com Rafael Nadal, o australiano seguiu o exemplo do malogrado basquetebolista e deu tudo o que tinha: somou 25 ases, fez tantos breaks como o adversário, mas, ao fim de três horas e meia de luta e entrega, o líder do ranking foi melhor. Nadal nem sempre foi muito simpático para com o australiano, devido ao mau comportamento no court, mas, sincero como sempre, teve de elogiar a exibição de Kyrgios

“Quando ele quer jogar ténis, quando está focado no que está a fazer, é um jogador muito importante, porque tem um grande talento. Quando o critiquei no passado foi porque ele fez algumas coisas que não estão certas e que não dão uma boa imagem da nossa modalidade”, frisou Nadal, que até terminou com mais winners, 64, que o australiano (50). Mas foi a maior intensidade que permitiu ao espanhol impor-se nos tie-breaks, fatais para Kyrgios, a ceder em quatro sets: 6-3, 3-6, 7-6 (8/6) e 7-6 (7/4).

Nos quartos-de-final, Nadal defronta Dominic Thiem, depois de o austríaco ter eliminado Gael Monfils (10.º), por 6-2, 6-4 e 6-4, num encontro em que não enfrentou qualquer break-point. Thiem iguala o seu melhor resultado no Grand Slam com excepção de Roland Garros.

De fora ficou Daniil Medvedev (4.º) que, após a presença na final do último US Open, era apontado como a maior ameaça ao domínio do Big 3 nos Grand Slams. Mas o russo de 23 anos continua sem conseguir vencer quintos sets e, frente ao tricampeão no Grand Slam, Stan Wawrinka (15.º), sofreu a sexta derrota em outros tantos encontros que se estenderam por cinco partidas: 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (7/2) e 6-2. A dois meses de completar 35 anos, o vencedor do Open em 2014 somou 77 winners e continua a ser um forte obstáculo aos mais novos.

O próximo, Alexander Zverev (7.º), terminou com a invencibilidade de Andrey Rublev (16.º), que já durava há 15 encontros. No duelo entre dois tenistas de 22 anos, Zverev venceu o russo com um triplo 6-4 e vai tentar pela primeira vez ultrapassar os “quartos” num major.

E ao oitavo dia do Open da Austrália, ficou a saber-se que vai haver uma campeã inédita, devido à eliminação de Angelique Kerber. A vencedora da edição de 2016 foi mais uma vítima de Anastasia Pavlyuchenkova (30.ª), que venceu, por 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) e 6-2. Outra favorita a despedir-se do torneio foi Kiki Bertens (10.ª). A holandesa perdeu, por 6-3, 6-3 com a espanhola Garbiñe Muguruza (32.ª).

A grande candidata a estar na final é Simona Halep (3.ª), detentora de dois troféus do Grand Slam. A romena afastou Elise Mertens (17.ª), com um duplo 6-4, e defronta Anett Kontaveit (31.ª) que aproveitou a maior experiência para superar a polaca, Iga Swiatek (56.ª), por 6-7 (4/7), 7-5 e 7-5.