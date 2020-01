Borja garantiu novo balão de oxigénio ao Sporting

A exibição teve, durante quase todo o jogo, direito a mais assobios do que aplausos, mas para o Sporting a segunda volta da I Liga começou com uma vitória. Com três derrotas e um triunfo em 2020, os “leões” jogaram sob enorme pressão frente ao Marítimo e viram dois golos serem bem anulados pelo videoárbitro, mas um golo do colombiano Cristián Borja, a pouco mais de dez minutos do fim, garantiu novo balão de oxigénio ao Sporting. Com este resultado (1-0), os sportinguistas recuperam o terceiro lugar e ficam provisoriamente a nove pontos do vice-líder FC Porto.

De regresso a Alvalade, onde este mês já tinha sido derrotado pelo FC Porto e pelo Benfica, o Sporting apresentou-se combalido pelos maus resultados recentes e pelas ausências que fragilizaram ainda mais a equipa de Silas. Apesar de (ainda) continuar a ter Bruno Fernandes — o capitão não fugiu à mediocridade da exibição leonina —, o técnico “verde e branco” teve que construir o “onze” sem três dos mais importantes trunfos (Mathieu, Acuña e Vietto) e Bolasie.

Com buracos para tapar em todos os sectores, Silas não surpreendeu na defesa (entraram Neto e Borja), nem no meio-campo, formado pelo trio Doumbia-Wendel-Bruno Fernandes, mas no ataque Rafael Camacho e Luiz Phellype tiveram a inesperada companhia de Jesé. O espanhol não era titular desde o início de Dezembro e manteve o (mau) nível habitual desde que chegou a Portugal.

No melhor momento da época (seis jogos sem derrotas), o Marítimo entrou em Alvalade com o mesmo “onze” que tinha empatado em Famalicão. José Gomes tinha afirmado, na antevisão, que sentia os seus jogadores com “mais confiança”, mas frente a uma equipa a jogar “sob brasas”, os madeirenses nunca tiveram motivos para grandes inseguranças.

O jogo começou como acabou: com um futebol de má qualidade. Sem jogadas com princípio, meio e fim, a primeira notícia do jogo foi a lesão de Luiz Phellype. Em cima do décimo minuto, o brasileiro apoiou mal a perna e teve que abandonar o relvado, aparentemente com uma lesão no joelho. Com a lesão do “29”, avançou o “90”. Poucos dias depois de chegar a Alvalade, Andraz Sporar estreou-se no ataque “leonino”, acabando por estar ligado a um dos lances mais polémicos da partida.

Antes disso, aos 17’, o internacional esloveno esteve na primeira boa oportunidade do Sporting: boa defesa de Amir. No minuto seguinte, Coates mostrou dotes acrobáticos, mas o golo artístico do uruguaio não foi validado por fora-de-jogo.

Positivo/Negativo Positivo Wendel Com Bruno Fernandes a milhas do (bom) nível habitual, o brasileiro acabou por ser o jogador mais esclarecido no meio-campo sportinguista.

Positivo Jovane O extremo cabo-verdiano não jogava desde 26 de Setembro, mas nos vinte minutos que esteve em campo mostrou que pode ser muito útil num plantel no qual não abundam opções de qualidade.

Positivo Maximiliano O jovem guarda-redes não teve muito trabalho, mas, com um par de boas defesas, manteve o Sporting à tona. Negativo Jesé Mais uma oportunidade, mais um jogo no qual o avançado espanhol acabou por se mostrar um jogador banal.

Sem que o Sporting conseguisse causar danos na defesa maritimista, os madeirenses foram ganhando confiança e, antes do intervalo, Rodrigo Pinho esteve perto de marcar, mas, com muita competência, Maximiano manteve tudo a zero.

Com números equilibrados ao intervalo, o início da segunda parte parecia trazer boas novidades para Silas. Aos 54’, após um cruzamento de Borja, Amir candidatou-se a um dos “frangos” do ano, mas o golo seria anulado a Camacho, por falta de Sporar, que terá empurrado um central dos madeirenses.

A mediocridade sportinguista levou Silas a arriscar (Plata e Jovane no lugar de Jesé e Doumbia) e, já no último quarto de hora, o técnico respirou de alívio: de regresso à equipa após uma ausência de quatro meses, Jovane cruzou e Borja, ao segundo poste, emendou para o fundo da baliza. Sem convencer, o Sporting garantia o objectivo e o regresso ao terceiro lugar.