Estado comprou colecção de arte do BPN e vai instalá-la em Coimbra

O Estado comprou por cinco milhões de euros a colecção de arte do BPN constituída por 196 obras, e vai instalá-la em Coimbra, com o objectivo de criar nesta cidade um novo Centro de Arte Contemporânea.

A revelação foi feita por Graça Fonseca em entrevista ao Observador, difundida esta segunda-feira. “O Estado vai ficar com as 196 obras da colecção do BPN, no valor de cerca de cinco milhões de euros, que são fundamentalmente de artistas portugueses, de várias épocas e gerações, desde Vieira da Silva, Paula Rego, por aí fora”, disse a ministra, que associou esta medida à atenção que o Governo está a dar à arte portuguesa contemporânea, na sequência da aquisição, feita no ano passado, de 21 obras pelo valor de 300 mil euros para integrar uma colecção de arte do Estado.

Na sessão anunciada para esta terça-feira, em Sacavém, irá também comparecer o ministro das Finanças, Mário Centeno. “Na sequência do processo de falência do BPN, houve muitos factos técnicos a ter em conta, e a complexidade da operação exigia naturalmente um trabalho conjunto entre o Ministério das Finanças, o Ministério da Cultura e as sociedades que detinham as obras”, justificou Graça Fonseca. “O que o Governo quer sinalizar é a importância de que a colecção fique na esfera do Estado; ficará e será colocada em Coimbra, onde se criará um novo pólo de arte contemporânea portuguesa”, acrescentou a ministra, lembrando que esta cidade “tem muito menos oferta de arte contemporânea do que Lisboa”. “Se queremos ter uma rede de circulação de arte contemporânea, precisamos de ter vários pólos, e a Região Centro é, evidentemente, um pólo muito importante”, disse ainda a governante ao Observador.

Graça Fonseca explicou ainda que esta parte da colecção do BPN — de onde saiu já a Colecção Miró, adquirida pelo Estado, em 2018, por 54,4 milhões de euros, e depositada no Museu de Serralves, no Porto — foi avaliada pela Direcção-Geral do Património Cultural.

O PÚBLICO pediu ao Ministério da Cultura mais informação sobre a colecção agora adquirida e sobre os contornos da operação, mas fonte do gabinete de Graça Fonseca remeteu todos os esclarecimentos para a sessão de terça-feira no Forte de Sacavém.

Sobre a situação da Colecção Ellipse, ligada ao BPP de João Rendeiro e considerada a mais importante colecção privada de arte contemporânea em Portugal, Graça Fonseca respondeu que esse é “um trabalho que está em curso”, manifestando a expectativa de que “seja concluído o mais breve possível”. “Mas, como demonstra aquilo que fizemos com a colecção BPN, é importante fazer bem o trabalho, com o rigor e o tempo adequados a alcançar um bom resultado”, acrescentou.