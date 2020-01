Billie Eilish vence cinco das principais categorias dos Grammy

Aos 18 anos, a cantora Billie Eilish venceu cinco categorias dos Prémios Grammy: Álbum do Ano, Melhor Gravação do Ano, Canção do Ano, Artista Revelação e Melhor Álbum de Pop. A cantora, que subiu ao palco quatro vezes seguidas este domingo, bateu o recorde do mais jovem vencedor de sempre nas várias categorias. Também o seu irmão Finneas, que produziu o álbum When We All Fall Asleep, Where do We Go? venceu na categoria Produtor do Ano (Não clássico).

Quando foi premiada Artista Revelação, após também ganhar a Canção do Ano com Bad Guy, Eilish dedicou a distinção aos seus fãs. “São duas! Isto é uma loucura”, exclamou a cantora, incrédula, para segundos depois ganhar noutras duas categorias, uma delas Álbum do Ano.

Mas as verdadeiras estrelas do evento, que acontece todos os anos em Los Angeles, foram Kobe Bryant e Nipsey Hussle. A cerimónia aconteceu apenas horas depois de se ter tornado conhecida a morte do basquetebolista de 41 anos que jogou pelos LA Lakers, num acidente de helicóptero que vitimou também a sua filha. “Estamos todos incrivelmente tristes hoje”, revelou a apresentadora Alicia Keys, numa altura em que os números das camisolas que Bryant vestiu iluminavam a sala. “Estamos aqui de coração partido numa casa que Kobe Bryant construiu.”

Ricky Rebel levou uma mensagem a fazer alusão ao processo de impeachment de Donald Trump MIKE BLAKE/REUTERS A canadiana Jessie Reyez não passou despercebida MIKE BLAKE/REUTERS James Blake e Jameela Jamil protagonizaram um dos momentos mais divertidos do tapete vermelho. Jameela veste um Dennis Basso MIKE BLAKE/REUTERS Lizzo num branco Versace ETIENNE LAURENT/EPA Joy Villa também levou aos Grammy o impeachment de Donald Trump ETIENNE LAURENT/EPA Joy Villa ETIENNE LAURENT/EPA Gwen Stefan apresentou-se com um Dolce & Gabbana, repleto de conchas, ao lado de Blake Shelton MIKE BLAKE/REUTERS Zac Posen vestiu Ariana Grande de Cinderela a caminho do baile MIKE BLAKE/REUTERS Ariana Grande MIKE BLAKE/REUTERS Megan Pormer e uma mensagem política contra a guerra com o Irão ETIENNE LAURENT/EPA Billy Porter num Sam Ratelle MIKE BLAKE/REUTERS Para o chapéu, de cortina mecanizada, Billy Porter e Ratelle contaram com a ajuda do designer Scott Studenberg MIKE BLAKE/REUTERS Adrienne Warren MIKE BLAKE/REUTERS Chris Brown desfilou na passadeira vermelha com a filha MIKE BLAKE/REUTERS Dan + Shay MIKE BLAKE/REUTERS Esperanza Spalding MIKE BLAKE/REUTERS Lewis Capaldi, num estilo informal ETIENNE LAURENT/EPA Iggy Pop MIKE BLAKE/REUTERS Ozzy Osbourne com a filha Kelly, dias depois de o "príncipe das trevas" ter revelado sofrer de uma forma da doença de Parkinson MIKE BLAKE/REUTERS Bonnie Rait actuou durante a cerimónia MIKE BLAKE/REUTERS NAO foi nomeada pelo álbum Saturn MIKE BLAKE/REUTERS Bebe Rexha MIKE BLAKE/REUTERS Doctur Dot e Johnny Venus ETIENNE LAURENT/EPA Shawn Mendes esbanjou charme - sem Camila Cabello ao seu lado MIKE BLAKE/REUTERS Nick Jonas e Priyanka Chopra ETIENNE LAURENT/EPA Billie Eilish, com uma proposta com o selo Gucci (unhas verdes incluídas) MIKE BLAKE/REUTERS O grupo Little Big Town em criações Dolce & Gabbana MIKE BLAKE/REUTERS Lil Nas X num fato a lembrar o Faroeste, em rosa integral MIKE BLAKE/REUTERS H.E.R. MIKE BLAKE/REUTERS Camila Cabello MIKE BLAKE/REUTERS Fotogaleria

As homenagens a Bryant multiplicaram-se ao longo da cerimónia — como a camisola que Lil Nas X usou como adereço durante a performance de Old Town Road.

Mais tarde, os colaboradores e amigos do rapper Hussle, incluindo DJ Khaled, John Legend, Meek Mill, Kirk Franklin, Roddy Ricch e YG recordaram o artista que venceu de forma póstuma o primeiro par de Grammys.

Lizzo ganhou três prémios no domingo, incluindo Melhor Performance Solo de Pop, Melhor Álbum Urbano Contemporâneo e Melhor Performance Tradicional de R&B.

Lizzo estava entre os artistas que alcançaram o objectivo de ganhar o primeiro Grammy. Entre o lote contam-se também nomes como Tanya Tucker (Melhor Álbum Country), J. Cole e 21 Savage (Melhor Canção de Rap pela música A Lot), DJ Khaled (Melhor Performance de Rap cantada por Higher), Lil Nas X e Billy Ray Cyrus (Melhor Dueto Pop pela reinvenção de Old Town Road), Michelle Obama (Melhor Álbum Falado), Sara Bareilles (Performance de Raízes Americanas), Rosalía (Melhor Álbum Latino, Urbano ou Alternativo por El Mal Querer), e Tyler, the Creator (Melhor Álbum Rap por Igor).