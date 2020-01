Ana Laíns: “A língua portuguesa é e será sempre a minha bandeira”

A cantora Ana Laíns está de volta aos palcos, agora para celebrar 20 anos de uma carreira “muito transversal”, como ela própria diz. O espectáculo, desta vez, será no Casino Estoril, no dia 31 de Janeiro (às 22h) e tem por convidados Luís Represas, Ivan Lins, Mafalda Arnauth, Fernando Pereira, Silvestre Fonseca, Fernando A. Pereira, o Grupo Cantares de Évora e as Adufeiras de Idanha-a-Nova. Portucalis, o seu mais recente disco, dará o mote ao concerto: a defesa e celebração da língua portuguesa.

Nascida em Tomar, em 1979, Ana Laíns cantou o fado pela primeira vez em público em 1995, aos 16 anos, foi vencedora da Grande Noite do Fado em 1999 e lançou até agora três discos: Sentidos (2006), Quatro Caminhos (2010) e Portucalis (2017), onde teve como convidados Filipe Raposo, Ivan Lins, Luís Represas e Mafalda Arnauth.

Pelo meio, foi nomeada pela Associação 8 Séculos da Língua Portuguesa embaixadora das comemorações e encabeçou um concerto no CCB, em Julho de 2015, para o qual convidou (olhando ao objectivo) vários músicos, actores, cantores ou declamadores: Aline Frazão, Celina Pereira, Ivan Lins, Karyna Gomes, Luiz Avellar, Marta Dias, Paulo de Carvalho, Júlio Soares, Joaquim de Almeida, Elsa de Noronha, Olinda Beja, Jorge Arrimar, Valéria Carvalho e os grupos Adufeiras de Idanha e A Moda Mãe.

O imitador e o trovador

Justificar a lista de convidados para o actual concerto é fácil, diz ao PÚBLICO Ana Laíns: “Não é difícil explicar estes convites, difícil é justificar porque é que não estão outros. No caso da Mafalda Arnauth, do Luís Represas e do Ivan Lins, tem a ver com a participação que tiveram no meu último disco, Portucalis, e com uma amizade mais aprofundada com todos eles.”

Não só: “A Mafalda é ‘prata da casa’ na minha vida, das pessoas que eu mais admiro e das maiores amigas que tenho na área da música. O Luís Represas faz parte do Portucalis numa das canções mais bonitas, com letra de Fernando Pessoa, e não faria sentido não o ter neste concerto a cantá-lo comigo. E o Ivan Lins é uma pessoa com quem comecei a trabalhar com mais frequência, já fui convidada num dos concertos dele cá em Portugal e temos uma relação mais próxima desde 2015.”

Foto Ana Laíns e Ivan Lins por altura do espectáculo de 2015 RUI GAUDÊNCIO

E há dois Fernando Pereira, o imitador (também cantor) e “o trovador”, como intitulou o seu disco de estreia a solo o fundador dos grupos Romanças e Real Companhia. “A minha intenção neste concerto, também como reflexo da minha carreira ao longo de 20 anos, é mostrar que ela tem sido muito transversal”, diz Ana Laíns. “E o Fernando Pereira, o nosso imitador, faz parte do meu caminho, trabalhei muito com ele ao longo destes anos e é um dos meus grandes amigos na música. Independentemente dos géneros musicais que façamos, todos cabemos no mesmo palco. Isso vale para o Fernando Pereira e também para o Silvestre Fonseca, que é o guitarrista.”

Quanto ao outro Fernando [A. Pereira], Ana Laíns vê-o como “o último grande trovador, na linha do Zeca Afonso”: “Foi muito importante na minha vida porque me ajudou numa fase de muitas dúvidas em termos de identidade musical. Tê-lo conhecido (e aos trovadores) foi preponderante e isso não tem preço. Ele está no concerto por admiração e gratidão.”

A presença das raízes

Por fim, o Grupo Cantares de Évora e as Adufeiras de Idanha-a-Nova: Ana Laíns já trabalhou com ambos. “Elas já são parceiras recorrentes, aliás o adufe é a minha grande paixão. Quanto ao Grupo Cantares de Évora, tive oportunidade de cantar com eles em 2019, no Festival Artes à Rua, em Évora, e foi tão bonito que achei que faria sentido convidá-los para este concerto, sendo que também queria ter as nossas raízes aqui representadas, de forma tradicional, com a nossa personalidade e nossa ruralidade.”

Ivan Lins, Luís Represas e Mafalda Arnauth participarão, em palco, nas canções que já haviam gravado com ela no disco, respectivamente: Sou dual, Não sei o quê desgosta e Charanga do tempo. “No caso do Grupo Cantares de Évora vou cantar o Pêra madura, um tema tradicional alentejano que gravei no meu primeiro disco. Com as Adufeiras vou cantar a Cantiga bailada, um tema tradicional da Beira Baixa, que é talvez aquele que eu mais cantei na minha vida e que faz parte há mais tempo do meu repertório.” Do que irá cantar com cada um dos Fernandos, prefere guardar segredo. Será surpresa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sentido de portugalidade

Com Ana Laíns, estarão em palco os músicos Paulo Loureiro (piano e direcção musical), Carlos Lopes (acordeão), Bruno Chaveiro (guitarra portuguesa), Hugo Ganhão (baixo), João Coelho (bateria) e João Ferreira (percussão). O sentido do espectáculo, como se disse no início, passa muito pela celebração da língua portuguesa, sentido esse que Ana Laíns faz questão de sublinhar:

“Essa é e será sempre a minha bandeira. E acho que há um crescente sentido de portugalidade nos últimos anos, também por parte dos meus colegas. A língua portuguesa continua a dar cartas em termos de escrita no mundo inteiro e o facto de muitas das nossas formas de expressão cultural estarem a ser consideradas Património Imaterial da Humanidade também ajuda a divulgar mais a nossa língua. Paralelamente, entristece-me a forma como cada vez mais se escreve nas redes sociais, porque enfraquece a memória em relação à história da nossa língua e à forma de a tratar com algum respeito.”