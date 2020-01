A crueldade perdoada por Maria Stuarda

Era famosa em Itália, na primeira metade do século XIX, a peça de teatro de Friedrich Schiller, Maria Stuart, escrita em 1800. Não era preciso explicar ao público italiano em 1835, data da estreia desta ópera, quem era Maria Stuart, a “rainha dos escoceses”, acusada de participar num conluio para tomar o trono de Inglaterra e condenada à decapitação. Ela ficou famosa, muito graças a Schiller, como rainha injustiçada, mito da resistência à tirania e à violência contra os católicos na Inglaterra do século XVI.

Donizetti compôs uma ópera quase “de câmara” baseada na peça de Schiller, com enormes cortes, alterações e simplificações, com o auxílio do muito jovem libretista Giuseppe Baldari. Apesar de restarem algumas alusões à trama política da peça (que fica apenas vago pano de fundo), as razões de Estado tornam-se sobretudo “razões do coração” que, como é sabido, são pouco razoáveis: ciúme, vingança, ódio, paixões insensatas, esperanças infundadas, tudo isso percorre a ópera Maria Stuarda de uma ponta à outra.

Maria Stuarda ópera em 2 actos

de Gaetano Donizetti

libreto de Giuseppe Bardari

Direcção musical: Fabrizio Maria Carminati

Encenação: Andrea de Rosa

Com Alessandra Volpe, Ekaterina Bakanova, Leonardo Cortelazzi, Luís Rodrigues, Christian Luján e Rita Marques

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Lisboa, Teatro Nacional de São Carlos

Sábado, 25 de Janeiro, às 20h

Ópera onde duas rainhas competem pelo trono... e pelo papel principal: Elisabetta é a tirana hesitante, que até ao último momento duvida se deve ou não condenar Maria à decapitação. Maria, orgulhosa e sedutora, tem menos ódio e mais piedade no coração, mas é incapaz de se submeter docilmente a Elisabetta, que acusa no final do primeiro acto de ser “filha impura de Bolena”, “meretriz indigna e obscena” e “vil bastarda”. A partir desta acusação violenta, que Donizetti sublinha musical e vocalmente, Maria não tem outra saída a não ser a condenação à morte, depois de muitos anos de cativeiro em Inglaterra.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Gaetano Donizetti escreveu mais de 70 óperas em menos de 30 anos. E a sua habilidade musical é bem evidente em Maria Stuarda, onde tenta levar a limites novos alguns recursos que já tinha experimentado em óperas anteriores. A Orquestra Sinfónica Portuguesa deu bem conta do recado. Embora quase estática narrativamente (quase nada acontece para além do adiamento da decisão de Elisabetta), a ópera tem um ritmo musical muito intenso, com árias que exigem grande fôlego. Alessandra Volpe (Elisabetta) não começou bem e parecia faltar-lhe ar para tanta energia vocal dispendida em cavatinas e cabalettas. A mezzo-soprano tremeu e desafinou nas cenas iniciais, mas depois conseguiu erigir a “maldade vocal” da crueldade e terminou mesmo o primeiro acto com excelentes momentos (mas terríveis!) no confronto com Maria Stuarda e, mais tarde, quase solitária, duvidando ainda do seu gesto de vingança. No papel de Maria esteve a espectacular soprano Ekaterina Bakanova, que foi capaz de dar todas as voltas vocais ao desespero e fez as famosas palavras acusatórias soarem violentamente no Teatro (palavras que foram censuradas em Itália no tempo da sua estreia, embora a soprano Maria Malibran as tenha cantado na mesma, desafiando a censura).

Maria arrepende-se dos seus pecados e tem ainda força para perdoar tudo e todos, até a crueldade de Elisabetta. É essa a sua força e a sua vitória (moral), apesar de lhe cortarem mesmo a cabeça. Mas era preciso uma cantora como Bakanova para revelar tudo isso brilhantemente através da música. Para além do excelente trabalho de Luís Rodrigues, Christian Luján e de Rita Marques (secundários importantes que auxiliam em duetos as figuras principais), há que destacar o tenor Leonardo Cortelazzi no papel de Leicester, que deu enorme pujança e ímpeto às esperanças vãs e ingénuas da personagem, com um belo timbre e acerto rítmico para este Leicester dividido.

É na busca da tensão máxima (nunca resolvida, como se tivesse as mesmas dúvidas que a rainha inglesa) que Donizetti se empenha, até à “humilde oração” da cena final com Maria Stuarda. Mas a música quase não deixa o encenador fazer mais do que submeter-se a ela. Apesar de tudo, a encenação inteligente e discreta de Andrea de Rosa e o belo cenário de Sergio Tramonti fazem desta Maria Stuarda uma produção com pés e cabeça. Só num momento parece haver um equívoco: Leicester, por muito ingénuo que seja, já não pode estar de joelhos quando acusa Elisabetta de crueldade e ela, num acto de prazer mórbido e perverso, lhe diz que quer que ele assista à decapitação de Maria. Uma objecção de detalhe para uma encenação muito bem conseguida na sua globalidade. As luzes de Pasquale Mari recortam por vezes à la Rembrandt faces nas sombras, e deixam entrar uma bela luz no pátio de Fotheringay, onde Stuart está presa. Neste caso não há saída para Maria, a não ser para cima – para o céu.