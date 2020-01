Vem aí uma semana de chuva, principalmente no Norte e Centro

Depois de um fim-de-semana ensolarado, os próximos dias serão marcados pelo regresso da chuva, subida da temperatura mínima na generalidade do território português e intensificação do vento.

Segundo as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira, o céu estará muito nublado, com boas abertas na costa sul do Algarve até ao final da manhã e neblina ou nevoeiro temporário. Os períodos de chuva, que estão previstos principalmente para as regiões Norte e Centro (e que poderão manifestar-se sob a forma de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao início da manhã) vão estender-se ao Alentejo a partir da tarde, e ao Algarve, onde os aguaceiros serão fracos e dispersos, a partir da noite.

O vento, que marcou a semana passada, será fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante sul, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) no litoral a norte do Cabo Espichel até final da tarde e nas terras altas, por vezes com rajadas até 60 km/h.

Quanto à temperatura, as previsões do IPMA apontam para uma subida da mínima, que será acentuada nas regiões Norte e Centro. As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 3 graus Celsius (em Bragança) e os 12ºC (em Viana do Castelo e Lisboa) e as máximas entre os 8ºC (na Guarda) e os 17ºC (em Sagres, Faro e Setúbal).

Em Leiria, Aveiro, Braga e Sines, as máximas vão rondar os 16ºC, em Braga, Beja e Lisboa vão ser de 15ºC. As previsões apontam ainda para 10ºC de máxima em Portalegre e Bragança, 12ºC em Castelo Branco, e Guarda fica-se pelos 8ºC de máximas.

Subida de temperatura na terça-feira

Para terça-feira o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, apresentando algumas abertas na região Sul durante a tarde e períodos de chuva, mais intensa e persistente no Minho e Douro Litoral (poderá manifestar-se sob a forma de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até início da manhã). A chuva será fraca na região Sul, mas vai ser mais frequente durante a tarde.

O vento soprará moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas do Norte e Centro, por vezes com rajadas até 60 km/h. Poderá registar-se ainda neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena subida de temperatura.

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 4 graus Celsius (na Guarda) e os 12ºC (em Faro, Sagres, Coimbra, Porto e Viana do Castelo) e as máximas entre os 11ºC (na Guarda e em Bragança) e os 19ºC (em Setúbal). Em Viana do Castelo, Beja e Sines, as máximas vão rondar os 16ºC, em Santarém e Sagres vão ser de 18ºC. As previsões apontam ainda para 17ºC de máxima em Lisboa, Leiria e Aveiro, 14ºC em Castelo Branco, e Viseu fica-se pelos 12ºC de máximas.

O mesmo do dia anterior se prevê para quarta-feira: céu geralmente muito nublado, apresentando abertas na região Sul a partir da tarde, períodos de chuva (mais intensa e persistente no Minho e Douro Litoral, sendo fraca e pouco frequente na região Sul) e a ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal.

De acordo com as informações ainda provisórias do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o próximo fim-de-semana já não será de chuva.