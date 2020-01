Professores angariaram oito mil euros para levar Ministério da Educação ao Tribunal Europeu

“Alcançámos a 24/1/2020 o valor de 8430,77 euros, o que equivale a 105,4% do objectivo pretendido (e antes do prazo limite).” O anúncio foi feito nesta sexta-feira na página de Facebook do Sindicato de Todos os Professores (S.T.O.P.), dando assim um ponto final à iniciativa que tinha por objectivo a angariação de oito mil euros que suportassem o desencadeamento de uma acção judicial contra o Ministério da Educação, desde as instâncias nacionais, até ao Tribunal Europeu (caso tal seja necessário).

