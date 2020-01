Primeiro caso suspeito de coronavírus em Portugal deu negativo

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) informa que o primeiro caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus em Portugal foi negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas.

O doente, regressado da China no sábado, estava sob observação deste ontem no Hospital de Curry de Cabral em Lisboa, Hospital de Referência para estas situações. Segundo apurou o PÚBLICO, o caso chegou via Saúde 24. O cidadão aterrou em Lisboa e ligou para a linha do Serviço Nacional de Saúde, tendo sido de imediato encaminhado para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Em comunicado, a DGS reforça que se mantem atenta e a acompanhar a situação, em articulação permanente com instituições nacionais e internacionais para adopção de medidas em consonância com as recomendações que forem sendo emitidas pela Organização Mundial da Saúde e pelo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Algumas recomendações da OMS e da DGS: lavar as mãos regularmente;

tapar a boca e o nariz quando se tosse ou espirra;

evitar o contacto “não necessário e desprotegido” com animais selvagens ou de quintas;

cozinhar bem a carne e os ovos;

evitar o contacto com todos os que apresentem sintomas de doença respiratória, como tosse ou espirros;

ligar para 808242424 (Linha Saúde 24) para esclarecimento de questões.