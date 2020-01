Francisco Rodrigues dos Santos, o jovem que também agrada aos antigos

Com 31 anos, Francisco Rodrigues dos Santos, que o 28.º congresso vai eleger novo líder dos centristas, é advogado e é considerado um conservador, mesmo para os padrões mais exigentes do CDS.

O ainda líder da Juventude Popular (JP) – eleito pela primeira vez em 2015 – foi apontado em 2018 pela revista Forbes como um dos “30 jovens mais brilhantes, inovadores e influentes da Europa” na categoria de Direito e Política. Na altura a distinção surpreendeu os dirigentes do CDS.

Nascido em Coimbra, em 1998, Francisco Rodrigues dos Santos é filho de uma advogada e de um militar. Mudou-se em criança para Vila Nova da Barquinha, perto de Tancos onde o pai foi colocado. Frequentou o Colégio Militar - usa até hoje a insígnia da instituição na lapela – e depois seguiu para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É sportinguista e deixou em Dezembro passado a direcção de Frederico Varandas para se candidatar à liderança dos centristas.

“Chicão”, como é conhecido dentro do partido - um nickname criado por Paulo Portas - assume gostar de música de intervenção (com a referência de Zeca Afonso) mas também de Coldplay, Beatles, Queen, Pearl Jam, Rui Veloso, Samuel Úria, B Fachada.

Francisco Rodrigues dos Santos pertence à ala mais conservadora do CDS: é contra o casamento homossexual (preferia que lhe chamassem união civil), a adopção por casais homossexuais e o aborto. Mas, em entrevista ao PÚBLICO, o líder da JP disse não ter intenção de colocar estes temas na agenda do CDS.

Uma das críticas que lhe faziam como candidato à liderança do partido era a sua juventude e no primeiro dia do congresso até brincou com o assunto, repetindo uma frase já dita por Manuel Monteiro: “Não se preocupem que passa com o tempo”.

Na moção com que conquistou o congresso, na qual trata os militantes por tu, Rodrigues dos Santos propõe-se fazer do partido “o tal novo partido antigo que represente a direita”, acentuando a família, a dignidade humana, a segurança, o trabalho e a ética judaico-cristã como “valores fundamentais”.

No texto, começa por fazer o diagnóstico do quadro político que levou à derrota da direita, argumentando que “a quadrilha das esquerdas unidas tomou de assalto o sistema parlamentar”, o que exige uma maioria de deputados para formar Governo, e deixou a direita “tomada pelo pânico”. A palavra “quadrilha” foi citada pelo ex-ministro António Pires de Lima para o aconselhar a ter “respeito pelos outros”, o que lhe valeu apupos no congresso.

O candidato, que integrava a lista a de deputados pelo Porto em segundo lugar e que falhou a eleição, justifica a derrota do CDS com a indiferenciação do partido: “Quanto a nós, caímos na tentação de renunciar ao que somos, impedindo que nos identificassem. Fomos assim percepcionados como indiferentes e, enquanto tal, inúteis”.

Entre os valores colocados como fundamentais está o da dignidade humana que “envolve a defesa da vida humana, desde a concepção até à morte natural”, embora sem referir de forma explícita a sua posição sobre o aborto ou a eutanásia. A família é outro pilar em que devem assentar as políticas do CDS: “Queremos que o CDS seja o partido da família. Voltaremos a levar ao Parlamento um kit político de apoio à família”.

Entre as propostas prioritárias estão também a apresentação de um projecto de revisão constitucional que “reforme o actual sistema político e eleitoral” e uma “alteração ao sistema fiscal que equilibre em definitivo a relação entre quem tem o dever de pagar impostos e quem tem o poder de os cobrar”.

No capítulo intitulado “Um novo regime, uma nova direita”, o candidato reconhece a descrença que existe no actual sistema e defende que “cabe ao CDS” contribuir para que haja órgãos de soberania “respeitados e respeitáveis”. “Se não nos encarregarmos de fazer a história da direita em Portugal, outros – porventura vindos das franjas, com voz de protesto alimentando-se e amplificando o descontentamento – a farão por nós, ou “ela mesma se fará” dispensando o nosso contributo”, escreveu.

A nível interno, Rodrigues dos Santos propõe o “rebranding da imagem, uma nova linguagem gráfica e cromática, a par de um investimento num marketing arrojado e descomprometido”, deixando uma crítica à frase de campanha (“Faz sentido votar CDS”) das últimas legislativas: “Fazer sentido deve ser uma atitude, não um slogan”.

Embora nunca tenha assumido críticas públicas a Assunção Cristas, os dois não eram próximos sobretudo nas questões de costumes em que o líder da JP se assume como mais conservador.